KRÁTCE: Radnice odpustí živnostníkům většinu nájmu

Podnikatelé, neziskové organizace a umělci, kteří sídlí v nájmu Prahy 7 a jejich činnost omezila vládní opatření, by měli až do září platit pouze 20 procent nájemného. Radnice chce tímto opatřením zamezit tomu, aby zkrachovali. Úleva by se měla týkat zhruba 290 provozoven. Rozhodnutí ještě musejí na pondělním jednání potvrdit zastupitelé.

Nová radnice Prahy 7 byla otevřena 5. března | Foto: MČ Praha

Školky pohlídají děti i v červenci

Většina mateřských škol Prahy 11 bude fungovat ještě první čtyři týdny v červenci. Dohodli se na tom jejich ředitelé s městskou částí. Chtějí tak vyjít vstříc rodičům, kteří museli na jaře zůstat doma s dětmi a často přišli o část své dovolené. Dopady krize na podnikání v metropoli budou velké. Pražské ztráty pocítí všichni Přečíst článek › V centru přibyla nová mlhoviště

Na Výtoni, Palackého, Tylově a Ostrčilově náměstí jsou umístěna čtyři nová mlhoviště. „V parných dnech osvěží občany vodní mlhou,“ uvedl Václav Vondrášek, místostarosta městské části Praha 2. Zařízení jsou napojena na podzemní hydranty a automaticky se budou spouštět při teplotě nad 23 stupňů. Radnice letos kromě toho plánuje zprovoznit další zařízení na dětských hřištích U Vodárny, Na Rybníčku, U Štiky a na horním hřišti v Havlíčkových sadech. V parcích městské části se má v nejbližší době dokončit mlhoviště na Folimance. Na Letné vyroste nový rybník. Má pomoci v boji proti suchu Přečíst článek ›

Autor: Eva Brendlová