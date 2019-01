KRÁTCE: Radnice pomůže lidem zkrášlit domy

Praha - O grant na opravu svého obytného objektu mohou požádat majitelé radnici Prahy 1 až do 25. dubna do jedné hodiny odpolední. Ať už fyzická osoba, společenství osob nebo právnická osoba, všichni musí městu doložit, že dokáže zkrášlení domu s městskou částí ufinancovat. Pokud to není problém, radnice přispěje grantem ve výši až 50 procent celkové částky za opravu.

Grant lze podat na opravy fasád, oken, vrat nebo na stoupačky výtahy a další. Akce přináší radost všem. „Kromě uspokojených žadatelů i těm, kteří posléze procházejí kolem pěkně opravených domů," uvedl radní Prahy 1 Jan Votoček. Nezaměstnaných je v Praze mírně vícNezaměstnanost v hlavním městě v lednu mírně stoupla na 5,1 procenta oproti prosincovým rovným pěti procentům. Bez práce bylo celkem 43 978 lidí, což je o 479 více než na konci roku. Podle zveřejněných údajů Úřadu práce ČR je ale v meziročním srovnání nezaměstnanost nižší. Loni v lednu totiž činila 5,4 procenta. Tradiční restaurace neskončí v dluzíchPražskou restauraci U Rozvařilů převzala po bývalém zadluženém provozovateli nová firma a pokračuje dál v činnosti, potvrdila Blanka Ambrožová, jednatelka nového majitele Kappa Asset Consulting. Dodala, že se plocha restaurace naopak nově rozšířila na celé páté patro obchodního domu Bílá labuť. Bývalý provozovatel, společnost U Rozvařilů, na sebe podal insolvenční návrh. Věřitelům dluží téměř sedm milionů korun, celková účetní hodnota majetku přitom nedosahuje ani čtvrt milionu korun. Miliony korun dluží i nové provozovatelce restaurace. Více čtěte ZDE. Změna v dopravě propojí nejen NusleZměny tramvajových linek v Praze 2 konečně propojí Vinohrady, Nusle a Vršovice. Informuje o tom radnice Prahy 2. Zavedena bude tramvajová trať číslo 4 ze Smíchova přes Karlovo náměstí, Ječnou, Bělehradskou a Otakarovu až na Kubánské náměstí. K úpravám v městské hromadné dopravě dochází od dubna v návaznosti na zprovoznění prodloužené linky A metra. Na radnici se obyvatelé obraceli především se stížnostmi na nepropojenost Vinohrad s Nuslemi a Vršovicemi. Na Vinohradech se nachází většina důležitých institucí a nedostatečné spojení představuje potíž zejména pro starší lidi, občany se sníženou pohyblivostí. Komedie dell'arte pobaví na radniciVe středu 25. února mají pražští příznivci divadla a staré hudby příležitost zhlédnout a poslechnout si představení L'Amfiparnaso (Dva vrcholky Parnasu). Hudební dílo inspirované italskou pouliční komedií je skloubené s vizuálně přitažlivými výstupy herců v originálních maskách. Komedii o třech dějstvích od italského skladatele Orazia Vecchiho provedou ve Velkém sále Novoměstské radnice členové komorního vokálního tělesa Victoria Ensemble spolu s herci a tanečníky ze souboru En Garde!, který je zaměřený především na historický tanec a šerm. Koupaliště Lhotka otevřou za dva rokyNa setkání se Komise pro obnovu koupaliště Lhotka shodla, že městská část Praha 4 musí nakoupený areál zrevitalizovat a znovuotevřít tam veřejné koupaliště. Podle předsedy komise Petra Horálka se projekt vzhledem k rozsahu investice rozdělí na dvě etapy a poběží minimálně dva roky. Nejdříve obnoví zeleň, demontují stará zařízení a oplocení. Pak upraví vodní plochy, přičemž nejradši by šli cestou biotopu, jako je tomu například v Radotíně. V horším případě by se ze Lhotky stal veřejný vodovod. Kolik peněz budou muset vynaložit, zjistí komise po schválení rozpočtu Prahy 4. Žáci sbírají pamětiŽivot v Terezínském ghettu, Pražské povstání, hladomor na Ukrajině, prostředí disentu i pochod smrti. Právě pamětníky těchto dějinných momentů vyhledávají žáci základních škol na Praze 6 v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Nyní se projekt rozbíhá I na Praze 4 a 7, kde žáci příběhy lidí ze svého okolí začínají od února hledat. O zahájení projektu jednají organizátoři ze společnosti Post Bellum na Praze 5 i v dalších pražských městských částech. V rámci projektu Příběhy našich sousedů žákovské týmy naslouchají pamětníkům významných událostí našich dějin, vzpomínky natáčejí a nahrávky publicisticky zpracovávají do ucelených příběhů. Před základní školou bezpečnějiMěstská část Prahy 6 - Suchdol připravuje projekt, který by měl zklidnit dopravu v okolí ZŠ M. Alše. Projekt navrhuje vybudování dvou stavebních prahů s přechody tak, aby byla zpomalena auta, která přijíždí ke škole po ulicích Suchdolská a Pod Rybníčkem. Dále navrhuje vybudovat třetí přechod s vysazenou plochou pro zkrácení jeho délky u vchodu do původní budovy základní školy směrem k ulici K Roztokům, včetně krátkého chodníku od vjezdu do původní školy. Divadlo žákům zlepší finanční gramotnostEdukativní divadelní soubor Abraka Muzika vystoupí 20. února na ZŠ Dino Schools v Praze 10 Petrovicích a formou hudebního divadla bude učit děti, jak zodpovědně zacházet s penězi. Cílem programu, který je součástí širšího projektu podpory sociálních dovedností, je zábavnou a nenásilnou formou zlepšit stav finanční gramotnosti u žáků základních škol. Turné probíhá celý letošní školní rok a celkem se do něj zapojí 20 tisíc žáků po celé ČR. Představení trvá asi 60 až 70 minut a představuje různé finanční situace. Stadion Bohemky budou řešit radníOsud stadionu fotbalového klubu Bohemians 1905 bude řešit příští týden koaliční rada vedení Prahy. Praha 10 vloni vyměnila stadion za sousední pozemek, směnu ale zatím neposvětila rada hlavního města a nebyla zapsaná do katastru. Klub se dohodl s majitelem stadionu na prodloužení smlouvy do konce sezony. O získání stadionu městská část jedná už od roku 2011. Stadion a pozemek je oceněn na 109 milionů korun, sousední stavební parcela v majetku hlavního města na 60 milionů. Rozdíl má firmě doplatit radnice. Místo hřiště pro děti zmizela skládkaPřes 230 tisíc korun utratila za loňský rok 2014 radnice čtrnácté městské části za odklizení černých skládek na jejím území. Podobná suma by šla však kupříkladu využít na vystavění menšího hřiště pro děti či k oplocení louky, která je určená pro venčení psů. Černé skládky byly nejen na veřejném prostoru, ale i v blízkosti popelnic. Podle radnice si obyvatelé neuvědomují, že dočišťování míst poblíž popelnic není součástí smluv a stojí peníze navíc. Hra zavede soutěžící do výšek nad městoJiž šestý ročník Pražských věží odstartuje 29. března z nádvoří Novoměstské radnice. Velká dobrodružná hra bude mít opět přichystáno 22 kontrolních stanovišť. V rámci soutěže se účastníci podívají se na Pražský hrad, kde vystoupají na Velkou jižní věž chrámu sv. Víta. Dále bude možné navštívit věž zvonice na Petrském náměstí nebo Malostranskou mosteckou věž. Po věžích se bude pátrat i v Muzeu hl. m. Prahy, v Betlémské kapli, v Království železnic i na Petříně. Aby se soutěžící přenesli v čase do minulosti, půjde se podle mapy z 19. století. Dobrá zpráva pro PražanyPlánované změny v pražské MHD nemusí být definitivní. Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který má v radě na starosti dopravu, o nich bude totiž ve středu jednat s organizací Ropid, která je naplánovala. Městské části a obyvatelé poslali k návrhu zhruba 3000 připomínek. Revizi změn požaduje podle dřívějšího vyjádření i primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Změny mají platit od 1. dubna. Číslo dne: 10Na tolik milionů vyjde oprava historické zdi kolem obory Hvězda na Praze 6, kterou schválila rada města. Opuková zeď je v havarijním stavu a na situaci opakovaně upozorňovali místní obyvatelé i návštěvníci obory. Částečně už je dokonce povalená, místo ale ohraničuje provizorní plot.

