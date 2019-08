Dále by měl zajistit kulturní program, vytvořit prostor místním spolkům a nabídnout také sportovní vyžití. Zájemci mohou předkládat nabídky do konce září. Budovu čeká ještě rekonstrukce, kterou provede Praha 6. Předpokládá, že potrvá zhruba dva roky.

Uzavírka P+R parkoviště se posouvá

Uzavírka odstavného parkoviště podél Chlumecké ulice, která měla začít platit na začátku srpna, se o měsíc odkládá. Parkoviště bude mimo provoz osmnáct měsíců, po tuto dobu bude na jeho místě probíhat výstavba nového parkovacího domu.

Radnice Prahy 3 je bez výtahu

Až do 30. září bude mimo provoz výtah v budově úřadu třetí městské části v Seifertově 51. Zařízení totiž prochází kompletní opravou. Senioři a handicapovaní občané proto mají možnost objednat si návštěvu úředníka u sebe doma. Schůzku si mohou sjednat na telefonu 222 116 451. „Pro případ, že půjdete na odbor jen vyplnit či odevzdat formulář, nebo pro krátké, spíše technické jednání, bude v přízemí umístěn stůl s židlemi. Přes službu na recepci si budete moci nechat zavolat pracovníka, se kterým máte sjednanou schůzku,“ informovala mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Sedmička hledá provozovatele kavárny

Soutěž na provozovatele kavárny, která bude součástí nové radnice, vyhlásil Úřad MČ Praha 7. Podnik by měl tvořit bar s teplými i studenými nápoji a studenou kuchyní. Provozovatel bude mít kromě samotného prostoru kavárny k dispozici přípravnu, šatnu a hygienické zázemí. Radnice si klade jako podmínku zákaz používání jednorázových plastů v podniku, upřednostňovat bude zájemce, který uplatňuje zásady udržitelného rozvoje. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu městské části. Nabídky lze podávat do 25. září do 9 hodin.