Praha - Najít místo, kde se prodává alkohol, by mělo být v hlavním městě poměrně snadné. V Praze je ze všech krajů, které jsou v tuzemsku, registrováno nejvíce obchodů, které mohou prodávat alkoholické nápoje. Na území Prahy existuje celkem přes třináct tisíc obchodů s koncesí na prodej alkoholického pití.

Jejich počet od loňského března do konce letošního března vzrostl o více než šest tisíc. Mít koncesi je povinné od října roku 2013, kdy bylo toto opatření schváleno kvůli metanolové aféře. Tomu, kdo povolení nemá a alkoholické nápoje přesto prodává, hrozí až milionová pokuta.

V Novoměstské radnici bude veletrhV prostorách Novoměstské radnice se 23. dubna uskuteční jarní veletrh starožitností Antique. Na návštěvníky čeká až do neděle 26. dubna přehlídka starožitností, od obrazů přes míšeňský porcelán a secesní sklo až po zbraně a starožitné šperky. Stejně jako v minulých ročnících budou moci v jeho průběhu návštěvníci využít bezplatnou poradnu na stánku Asociace starožitníků.

Lanové centrum se probudilo do jaraDětský smích se v sobotu rozléhal jak ve vzduchu, tak i na vodě. Po zimním spánku se otevřelo lanové centrum na Libeňském ostrově. To se skládá ze tří nízkých lanových překážek a pěti vysokých, které prověřují rovnováhu lezce. Centrum funguje od dubna do zhruba října. Navštívit ho může kdokoli, stačí se jen předem domluvit. Podmínkou pro lezení je, že musí přijít alespoň dva zájemci. Ty čeká minimálně dvouhodinový program. V centru je také možno si půjčit si kánoe a na nich se plavit po řece Vltavě. V roce 2013 bylo centrum poničeno při záplavách. Škoda se pohybovala okolo tří milionů korun.

Újezd vybral místa pro dětské hřištěO dětské hřiště je v Újezdu nad Lesy velký zájem. Potvrzuje to i úspěch v soutěži Rákosníčkovo hřiště, které vyhlásila společnost Lidl. Ta přislíbila jedenadvacáté městské části vystavení hřiště v blízkosti své prodejny. Po různých návrzích zdejších obyvatel vybrala zastupitelka Šárka Zátková pět míst, kde by mohlo být nové hřiště postavené. Vytipované lokality teď Praha 21 pošle pořadatelům soutěže, kteří rozhodnou o místu, kde budou moci děti dovádět. O finálním místě by mělo být rozhodnuto zhruba do deseti dnů.

Katedrála by měla mít nové varhanyPříští rok by se měly v chrámu svatého Víta začít budovat nové varhany. Myšlenku na nové píšťaly podpořili držitelé klíčů od Korunní komory. Těmi jsou prezident, premiér, pražský arcibiskup, předsedové obou komor Parlamentu, děkan svatovítské kapituly a pražská primátorka. Finanční pomoc na jejich zhotovení přislíbila za hlavní město primátorka Adriana Krnáčová. Peněžní dar může dát kdokoli, stačí ho poslat na Nadační fond Svatovítské varhany. Nástroj by měl být hotov za tři roky, kdy uplyne sto let od vzniku samostatného československého státu. Více čtěte ZDE.

Dobrá zpráva pro čtenářeMěstská knihovna v Praze zdigitalizuje 223 tisíc stran děl pražských židovských autorů z 19. a minulého století. Půjde o díla, jež jsou na starém papíře, a kterým hrozí, že se rozpadnou. Projekt vyjde na 80 milionů korun a přispějí na něj evropské fondy.

Číslo dne: 59Z devětapadesáti procent jsou nyní zaplněny pražské hotely na dobu, kdy se v hlavním městě hrají zápasy mistrovství světa v ledním hokeji.