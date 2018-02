KRÁTCE: Pražané nejčastěji špatně třídí plata od vajec či kapesníky

Někteří obyvatelé Prahy mají stále mezery ve správném třídění odpadů. V barevných nádobách na separovaný odpad často končí i to, co do nich nepatří. K nejčastějším omylům patří třídění plat od vajec či rolí toaletního papíru.

Produkty jsou totiž vyráběné z již několikrát recyklovaného papíru, a tak směřují z třídicích linek rovnou do spalovny. Vyrobit z nich nový papír totiž už není možné. Dalším problémem je třídění příliš znečištěného papíru, jako jsou krabice od pizzy či papírové kapesníky. Naopak časopisy z kvalitního papíru do modrého kontejneru patří. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: V ekocentru se narodila jehňata Osm významných stromů

Databáze pražských významných stromů se rozšířila. Mezi raritní a majestátní velikány přibyly téměř zapomenuté lípy, a to z Velké Chuchle, z Vinohrad či z Horních Počernic, karlínský dřezovec a smrk rostoucí nedaleko hájovny U Krále Václava IV. v Kunratickém lese (na snímku). Řada z nich je spojená s důležitými mezníky českých dějin. V celé Praze je pak v databázi 311 stromů. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Praha hledá nové lokality pro židle a stolky

