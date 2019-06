Radnice první městské části chce po letních prázdninách uzavřít průjezd Prašnou bránou do Hybernské ulice. Podle radního Prahy 1 pro dopravu Davida Skály je cílem opatření zabránit tomu, aby si řidiči jedoucí od Štefánikova mostu zkracovali skrz památku cestu přes centrum.

Znemožnit průjezd Prašnou branou podle něj nepůjde bez toho, aniž by se zároveň neuzavřela Havlíčkova ulice. „Když jsme si to dali do modelu, tak nám vyjelo, že bez toho zahltíme Petrskou čtvrť,“ vysvětlil Skála. V obou případech půjde o pevnou uzavírku.