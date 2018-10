KRÁTCE: Praha slaví. Připravte se na dopravní komplikace

Informační technologie - Informační technologie Správce webu 20 000 Kč

Vývojáři webu a multimédií Weboví grafici / vývojáři. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00, Praha 1, Způsob prvního kontaktu: Telefonicky na číslo 773 745 172, Kontaktní osoba: pan Klempera Radek, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Ontran Technologies s.r.o. je vyspělá společnost mající moderní IT technologii. Hledáme zkušeného grafika / vývojáře či grafického designéra. Náplň práce: ve své práci vytváří grafické řešení tiskových, reklamních a multimediálních produktů. Provádí počítačové zpracování podkladů a podílí se na tvorbě image produktu či značky. , Požadujeme:, -aktivní znalost anglického jazyka, ruského, -práce na počítači, znalosti IT - Network setup/administration (Firewalls, routers etc.). VoIP - setup/configuration/administration, WordPress, Joomla, MS Office (Standart package + Visio), -orientaci na výsledek, týmového ducha, optimismus a energii, -jednání s klienty z východu, -zpracovávání grafických návrhů, -zhotovování vlastních uměleckých děl, -skicování a vytváření konceptů, -zhotovování webových stránek, plakátů, vizitek, billboardů, -tvorba multimediálních produktů (digitální fotografie, film, video, audio, 3D design), -tvorba grafického manuálu, Osobnostní vlastnosti: Grafik by měl být člověk s velmi silným estetickým cítěním, který je kreativní, pečlivý, tvůrčí a je schopen realizovat své nápady. Jedná se většinou o osobu se středním vzděláním v oboru jakým je například polygrafie, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba, reprodukční grafik a další., Zastupování společnosti na východním trhu, komunikace s klienty, časté pracovní cesty do Ruska. Praxi v grafickém oboru minimálně 5 let, řidičský průkaz sk. B je podmínkou.. Pracoviště: Ontran technologies s.r.o., Na poříčí, č.p. 1041, 110 00 Praha 1. Informace: Radek Klempera, +420 773 745 172.