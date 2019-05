Praha navrhne parlamentu novelu zákona, která má zvýšit šance obcí získat odprodávaný státní majetek. „Města a obce by měla mít předkupní právo na majetek, kterého se stát zbavuje. V současných podmínkách jde často do aukcí, ve kterých samosprávy nemohou uspět,“ zdůraznila autorka návrhu, radní Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu/STAN). Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) připomněl, že Praha letos nezískala Zámek Veleslavín, o který měla zájem.

Open House zaznamenal nárůst návštěvníků

Na festival architektury Open House Praha minulý víkend zamířilo přes 76 tisíc návštěvníků, což je o 40 procent více než loni. Pátý ročník festivalu otevřel 80 běžně nepřístupných budov. Největším lákadlem byl Strahovský stadion, do kterého zavítalo 6300 lidí, z novinek pak bodovaly Visionary v Holešovicích, Dock in Two v Libni a historické paláce na Hradčanech a Malé Straně.