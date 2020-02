Dvousté výročí od narození spisovatelky Boženy Němcové si připomněla několika akcemi i radnice Prahy 2. Právě na Novém Městě totiž Němcová prožila podstatnou část života. Po dopolední pietě na vyšehradském hřbitově následovalo mimo jiné i čtení z díla literátky v Knihovně na Vinohradech, kde byl při této příležitosti otevřen Sál Boženy Němcové.

Praha 2 si připomněla výročí 200 let od narození Boženy Němcové. V Knihovně na Vinohradech vznikl Sál Boženy Němcové. | Foto: Facebook / Jana Černochová

Do práce jezdilo na kole 700 Pražanů

Do lednové výzvy Do práce na kole 2020 se v Česku registrovalo celkem 2760 lidí, což je o 73 procent více než loni, z toho bylo 717 Pražanů. Třetinu ze všech účastníků tvořily ženy. Celkem 1175 lidí pak využívalo bezmotorový pohon s vyšší pravidelností. Výzva Do práce na kole se pro příznivce cyklistické a pěší dopravy chystá i na květen, registrovat se bude možné od března.