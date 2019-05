Pečovatelé se inspirují ve Francii i Austrálii

Budoucnost pečovatelských služeb budou řešit odborníci i sami pečovatelé na konferenci pořádané spolkem Nestárni blbě. Sejdou se zítra v Divadle Na Maninách. „Chceme ukázat, že to někde funguje, a inspirovat tím další,“ uvedl prezident spolku Jakub Žákavec. Účastníkům konference představí příklady z Francie, Austrálie, ale i Náchoda a Kolína.

Výstavba metra D začne už letos

Pražští radní by na dnešním zasedání měli schválit zahájení geologického průzkumu, kterým oficiálně začne výstavba metra D. Kdy přesně se práce na nové lince rozběhnou, není jasné. Mělo by to být ale letos. Průzkum vyjde na 1,58 miliardy korun. Začít by měl vrtáním štol na Pankráci. Stavby, které při něm vzniknou, budou součástí nové trasy. Vedení metropole a DPP ovšem stále nemají vykoupené všechny pozemky nutné pro stavbu.