Osm bytů v Samcově ulici chce pronajmout úřad Prahy 1. Byty o výměře okolo 30 metrů mají sloužit jako startovací bydlení pro mladé. Nájemné bude činit 150 korun za metr čtvereční za měsíc.

Zájemci musejí splnit hned několik podmínek: musí jim být méně než 30 let, mají či měli v minulosti trvalé bydliště v této městské části alespoň 10 let, nesmí vlastnit jiný byt, být trestně stíhaní ani nesmí dlužit městské části, městu či státu. Uchazeči musejí zároveň prokázat, že mají dostatek peněz na zaplacení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu. V prvním kole výběrového řízení bude komise posuzovat, zda všichni přihlášení stanovené podmínky dodrželi. Druhým kolem pak bude veřejné losování. Přehled volných bytů je na webu Prahy 1, žádosti lze podávat do 21. června do 12 hodin.