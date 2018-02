KRÁTCE: Posudek: Podchod u metra Budějovická je v pořádku

Majitelé centra DBK u stanice metra Budějovická si nechali zpracovat vlastní posudek ohledně stavu konstrukcí v okolí stanice. Kritizují totiž uzavření podchodu a vstupu do metra, protože jim ubývají zákazníci.

Stanice metra Budějovická. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

„Aktuálním statickým posouzením bylo prokázáno, že i nejvíce korozí oslabené nosné prvky jsou stále plně funkční a splňují normové požadavky,“ tvrdí Marek Lukáš, který posudek zpracovával. Obchodníci doufají, že město podchod otevře. Magistrát nechal 19. ledna kvůli havarijnímu stavu ocelových nosníků uzavřít jižní vstup do stanice metra Budějovická včetně pasáže, která se nachází mezi budovami České spořitelny a obchodním domem DBK.

Oprava kolejí zastaví provoz tramvají na čtyři měsíceCestující čekají další komplikace v dopravě. V úseku stanic Vysočanská a Starý Hloubětín nepojedou od 3. března až do konce června tramvaje. Důvodem přerušení provozu je rekonstrukce tramvajové trati v Kolbenově ulici. Linka číslo 8 bude z Nádraží Podbaba ze zastávky Nademlejnská prodloužena přes zastávku Hloubětín do obratiště Lehovec, kde bude ukončena. Linka číslo 16 bude ve směru od Sídliště Řepy, respektive Kotlářky, zkrácena do dočasně zřízené výstupní zastávky Vysočanská. Zaveden bude náhradní autobusový spoj X16.