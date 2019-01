Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení) odmítá pochybení v souvislosti s loňským auditem veřejných zakázek investičního odboru. Šéf pražské ČSSD Petr Pavlík ho vyzval k rezignaci kvůli závažným chybám, které měl audit odhalit. Podle Štěpánka za ně byli odpovědní místostarostové z TOP 09 a ODS v předchozí koalici. Oba už na radnici skončili.

Plamínková je v čele Svazu městských částí

Staronovou předsedkyní Svazu městských částí hlavního města se stala Jana Plamínková z hnutí STAN. Starostka Slivence, pražská zastupitelka a bývalá radní vystřídala ve funkci stranického kolegu Petr Hlubučka. Ten odstoupil z vedoucí pozice ve svazu kvůli nedávnému nástupu na místo náměstka primátora.

Dopravní uzavírky zkomplikují silniční provoz

Technická správa komunikací od pondělí pracuje na první části oprav mostu přes Růžičkovu rokli v ulici K Barrandovu. Opravy budou probíhat až do konce roku. V úseku Barrandovská Geologická bude až do března ve směru z centra uzavřen pravý jízdní pruh, a to od 10 do 15 hodin.

Zoo otevře nové pavilony

Pražská zoo výhledově otevře čtyři nové pavilony. Potvrdil to radní pro technickou infrastrukturu a životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly). Největší investicí bude nový domov pro gorily, který vyjde na téměř čtvrt miliardy korun. Zhruba 200 milionů by měl stát pavilon ledních medvědů.