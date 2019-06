Policie obvinila 30 lidí kvůli prodeji městských bytů v Praze 1. Ty byly podle policistů prodávány levněji než obvykle, vyčíslená škoda je ve výši zhruba 40 milionů korun. Transakce s byty v centru Prahy pocházejí z období 2010 až 2018. Podle zjištění serveru Seznam Zprávy se stíhání týká například tehdejšího starosty Oldřicha Lomeckého (dříve TOP 09), jeho zástupce Daniela Hodka (ČSSD) a dalších radních Prahy 1. Lomecký ani Hodek podle svých slov o obvinění zatím nic nevědí.

Praha zastaví exekuce dětí. Dluží penále na jízdném

Pražští radní vyzvali dopravní podnik, aby zastavil exekuce dluhů dětem do 15 let a aby jim odpustil takzvané příslušenství k dluhu. Samotný dluh ale zaplatit musí. Praha nyní eviduje 180 dětských dlužníků, jedná se o dluhy z nezaplaceného jízdného. Penále jim dluh zvýšily na několikanásobek. Dluhy dětí do 15 let by měly ze zákona přejít na jejich zákonného zástupce.