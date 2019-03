Rozpočet byl přijat jako vyrovnaný. Příjmy by měla radnice čerpat zejména z již schválené privatizace bytového fondu. Městská část také požádala magistrát o 83 milionů korun, o přidělení peněz na projekty městské části se bude na pražském zastupitelstvu teprve rozhodovat.

Výstava ukazuje život chlapců s vzácnou nemocí

Až do konce března můžete zajít na výstavu fotek ze života chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) v Dobré Trafice na smíchovském Újezdě. DMD je vzácné onemocnění postihující výhradně kluky. Dochází u nich k ochabování svalstva, takže už ve školním věku končí na vozíku a často umírají jen pár let po dosažení dospělosti. Výstavu pořádá pacientské sdružení Parent Project ve spolupráci s motorkáři z MDA RIDE, kteří pro nemocné pořádají charitativní akce.

Radnice Prahy 8 varuje obyvatele před hlukem

Radnice osmé městské části varuje s předstihem obyvatele Pernerovy ulice před hlukem z Fora Karlín. V úterý 5. března se tam totiž bude konat vyhlašování hudebních cen Anděl. Zvukové zkoušky interpretů potrvají od 12.30 do 18 hodin, samotná vystoupení se uskuteční od 19 do 21.30. Od pondělí do středy budou ulicí také projíždět větší auta, která povezou technické a další vybavení.