Praha 10 zvažuje zavedení zón placeného stání. Podle místních politiků k tomu dává argumenty i analýza dopravy v klidu, kterou si nechala radnice zpracovat loni a teď je zveřejněná na webu městské části.

„Analýza nám potvrdila to, co jsme všichni dávno tušili. Parkování v Praze 10 je katastrofa. Do konce volebního období se budeme snažit vytvářet nová parkovací místa a nevylučujeme ani zavedení určité formy parkovacích zón,“ uvedl místostarosta pro dopravu Filip Humplík (ODS).