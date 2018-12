KRÁTCE: Opatov projde zásadní proměnou, lidé mohou návrh připomínkovat

Občané mají možnost vyjádřit se k tomu, jak by se měla proměnit lokalita Opatov - Na Jelenách. Pověřená architektonická společnost už vypracovala první verzi návrhu. Veřejné jednání se uskuteční 13. prosince ve 13 hodin v budově magistrátu v Jungmannově ulici.

Další neformální představení pak proběhne 18. prosince od 18 hodin v jídelně ZŠ Mikulova v Praze 11. Připomínky může každý občan podávat magistrátu do 7. ledna. S návrhem studie a dalšími dokumenty se mohou zájemci seznámit na webu městské části www.praha11.cz.

Honitba k pronájmuLesy hl. m. Prahy vyhlásily výběrové řízení na pronájem honitby Honebního společenstva Horní Počernice, zájemci mohou podávat své nabídky do 18. prosince. Pronájem honitby, která je na pozemcích v majoritním vlastnictví hlavního města začne v druhé polovině ledna a měl by trvat deset let.

Praha 13 má nové hřiště

Ve vnitrobloku Fingerova vzniklo sjednocením několika ploch zcela nové hřiště. Určené je pro různé věkové kategorie. Návštěvníci mohou využít řady herních prvků. Pro nejmenší je připraveno oplocené pískoviště. Vysazeno zde bylo také 17 kusů vzrostlých stromů. Cena stavby byla 7,2 milionu, z toho zaplatil pět milionů magistrát. Zbytek zainvestovala městská část.

Náměstí Barikád má novou podobuŽižkovské Náměstí Barikád se po revitalizaci vrací ke svému historickému vzhledu s volně přístupným trávníkem, květinovými záhony a spoustou laviček. „Přibylo pítko s pitnou vodou, a to je potřebné vzhledem k teplotním rekordům, které panovaly v létě. Máme tu nové dětské hřiště, což bylo důvodem, proč se rekonstrukce trochu zdržela, protože se přidávalo na žádost místních lidí až do hotového projektu. Staré stromy nahradily nové, jsou tu nové lavičky nebo stojany na kola,“ popsal proměnu zastupitel Jan Materna.

Na Hájích na měsíc otevřou kluzištěKluziště o velikosti 10 krát 20 metrů bude jeden měsíc fungovat na prostranství u Modré školy v jedenácté městské části. Zájemci si poprvé zabruslí 15. prosince, v provozu sportoviště zůstane přesně do poloviny ledna. Kromě samotné ledové plochy bude součástí provozu i půjčovna bruslí a prodejna občerstvení. Vstup na kluziště je zdarma, platí se pouze za půjčení vybavení.