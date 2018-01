KRÁTCE: Obývací pokoje míří z periferie do centra metropole

Společnost IKEA otevře na Václavském náměstí novou pobočku výhradě se sortimentem obývacích pokojů.

Cílem pobočky je přiblížit značku lidem, kteří nemají čas jezdit na periferii města. “Lidé mají více peněz, ale méně času. Takto se jim chceme přiblížit,“ vysvětlil Marek Feltl, generální ředitel IKEA. Součástí prodejny bude i malá kavárna.

Výstava: Oslava státnosti na Pražském hradě

V Císařské konírně Pražského hradu můžete navštívit expozici s názvem V základech státnosti. její organizátoři do 15. ledna představí předměty, které se vztahují k českým panovníkům. Mezi nejvzácnější exponáty patří dvě listiny Zlaté buly sicilské, Dražický kodex nebo románská korunka z 12. století. Do expozice je vstup zdarma a naváže na ni výstava korunovačních klenotů. Tu si budou moci lidé prohlédnout od 16. do 23. ledna ve Vladislavském sále.