Úřad Prahy 14 oslovil architekty, aby navrhli, jak pozměnit její centrální park. Jde o rozsáhlou zelenou plochu uprostřed sídliště nedaleko metra Rajská zahrada. Po úpravách by mělo vzniknout příjemné místo pro odpočinek s novým mobiliářem, osvětlením a zelení.

Součástí by mohla být i výtvarná díla. Stavební a zahradnické práce v parku by měly začít nejpozději ve druhé polovině příštího roku, hotovo má být do konce roku 2021. Náklady na architektonickou soutěž dosáhnou zřejmě ke 2,5 milionu korun, za samotnou revitalizaci parku chce radnice utratit 25 milionů.

Havárií vody loni přibylo

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) loni opravovaly 5208 havárií vodovodní sítě. Nejčastější příčinou byla koroze materiálu a pohyb půdy. Oproti roku 2017 to bylo číslo o 249 vyšší. Loni naopak lehce klesl počet havárií na stokové síti, jichž zaznamenaly PVK 3384. Klesají i ztráty vody, loni se dostaly na minimum 13,48 procenta. V roce 1996 přesahovaly ztráty 43 procent.