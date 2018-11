KRÁTCE: Noclehárny pro bezdomovce jsou po ochlazení dostupnější

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 25 000 Kč

Provozní elektromechanici Elektromechanik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Praha , kontakt: Karel Pirk, tel.: 739 539 131, , Kongresové centrum Praha, a.s. si drží v oblasti kongresového průmyslu v Praze výsadní postavení. Staňte se součástí profesionálního týmu a podpořte nás v naší snaze být nejlepší. Pomozte nám stát se atraktivním partnerem pro organizátory všech druhů kongresů, konferencí, výstav a setkání na všech úrovních. , , Pro doplnění technických profesí hledáme vhodného uchazeče na hlavní pracovní poměr na pozici, ELEKTROMECHANIK , , Co požadujeme:, - vyučení v oboru elektro - silnoproud, - platná vyhláška 50, § 6, - směnný provoz, - schopnost práce ve výškách , - pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost, - samostatnost i schopnost týmové práce, , Co nabízíme:, - zázemí stabilní a silné společnosti, - 5 týdnů dovolené, 3 sick day, - stravování s příspěvkem zaměstnavatele , - možnost parkování v zaměstnaneckých garážích za zvýhodněné ceny, , Nástup: ihned, , Bližší informace: Karel Pirk, tel.: 739 539 131, , Životopisy posílejte na e-mailovou adresu: petra.komarkova@praguecc.cz. Pracoviště: Kongresové centrum praha, a.s., 5. května, č.p. 1640, 140 00 Praha 4. Informace: -, .