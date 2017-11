KRÁTCE: Náměstí Republiky hostí další Praguemarket

V pořadí již třinácté letošní pokračování akce Praguemarket opět oživí náměstí Republiky autorskou tvorbou, designem a módou. Akce sází na originalitu s důrazem na selekci především českých tvůrců.

Jedná se o pravidelnou dvoudenní akci, sdružující autorskou tvorbu zejména z oblasti módy, módních doplňků, designu, šperků, nebo kosmetiky.

Užijte si herní show Playstation NationNejen fanoušky videoher a herních konzolí čeká mimořádná událost. Svátek nejpočetnější hráčské komunity pod názvem Play-Station Nation probíhá po celý víkend v galerii Hauch v Karlíně. Nejnovější hry jako Call of Duty WWII, očekávaný herní titul Kindgdome Come od českých vývojářů, slavná hra Gran Turismo Sport ve virtuální realitě se speciální sedačkou, volantem i pedály, ale i herní foto koutek, turnaj ve hře FIFA 18 o ceny v hodnotě čtyřicet tisíc korun a mnoho dalších her, to vše si budou moci vyzkoušet návštěvníci PlayStation Nation. Hráči se mohou těšit na více než 50 videoher, a to vše na ploše větší než 250 metrů čtverečních. Vstup na největší tuzemskou herní událost roku je pro všechny zdarma.

Krtek slaví na Chvalském zámku 60. narozeninyVíte o tom, že oblíbený krtek Zdeňka Milera slaví letos 60. narozeniny? Na narozeninové výstavě se pobaví děti i dospělí. Zámecká kočárovna se proměnila na kino, kde se promítají filmy o krtkovi, ze sklepení se stala velká interaktivní herna, která je věnována výstavě Zdeněk Miler dětem. Mezi panely ve tvaru otevřené knihy s replikami ilustrací na děti čekají skládačky, puzzle, kostky nebo bludiště.