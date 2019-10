Lavičky chrání nátěr proti graffiti

Holešovice - Celkem 13 laviček a tři odpadkové koše v okolí kostelů sv. Klimenta a sv. Antonína Paduánského prošlo renovací. Praha 7 je nechala vyčistit od sprejových malůvek, upravit jejich povrch a zároveň ošetřit antigraffiti roztokem. Ten umožňuje případné další nápisy jednoduše smýt.

Radnice pořádá diskusi o bezpečnosti

Vysočany - Součástí příštího jednání kontrolního výboru Prahy 9 bude diskuse s občany o bezpečnosti a veřejném pořádku. Zasedání se uskuteční 6. listopadu v 16.30 v zasedací místnosti vysočanské radnice. Přijít a vystoupit mohou všichni občané, kteří mají k tématu nějaký podnět, případně i návrh řešení.

Úředníci poradí, jak na dotace

Vršovice - Informační setkání pro žadatele o dotace na obnovu památkově hodnotných budov pořádá radnice desáté městské části. Přítomni budou jak kompetentní úředníci, tak místostarosta, který má v gesci památky. Lidem poradí se vším kolem tohoto dotačního programu. Schůzka se uskuteční 30. října od 15 do 17 hodin ve středisku územního rozvoje úřadu Prahy 10.

Lidé mohou připomínkovat rozvoj služeb

Žižkov - Několik posledních dní mají obyvatelé třetí městské části na to, aby zaslali radnici své připomínky k plánu na rozvoj sociálních a návazných služeb v letech 2020 až 2024. Kompletní znění plánu i formulář pro podání vlastních návrhů je zveřejněn na webu Prahy 3. Připomínky lze podávat do konce října.

Laubova bude několikrát uzavřena

Vinohrady - Kvůli stavebním pracím na domě číslo 6 bude Laubova ulice neprůjezdná. Omezení jsou naplánována na tuto sobotu od 9 do 14 hodin, na sobotu 9. 11. od 14 do 18 hodin a na pondělí 11. listopadu od 9 do 18 hodin. V těchto časech se bude přilehlou silnicí na náměstí Jiřího z Poděbrad v úseku mezi Laubovou a Milešovskou mimořádně jezdit oběma směry.