Majitelé psů by měli mít své mazlíčky při procházce přes náměstí Jiřího z Poděbrad raději na vodítku. Pracovníci úřadu totiž v této oblasti nedávno rozmístili jed na přemnožené potkany. Na několika místech byla návnada zasypána hlínou či kameny a psi by ji mohli vyhrabat.

Tunely budou v noci zavřené

Dnes od 23.00 do páté hodiny ranní budou uzavřeny Brusnický a Dejvický tunel. Objízdná trasa je vedena ulicemi Patočkovou a Milady Horákové. Důvodem je údržba a kontrola technologického vybavení tunelů. Brusnický tunel vede od křižovatky Malovanka na Prašný most, Dejvický začíná v křižovatce Prašný most a pod třídou Milady Horákové vede na Letnou.