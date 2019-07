/FOTOGALERIE/ Pátá městská část vyzývá občany, aby se zapojili do obnovy Chaplinova náměstí na barrandovském sídlišti. Pětka připravuje jeho revitalizaci. Studie byla zpracována v červnu 2018 a byla dvakrát prezentována a diskutována s veřejností v základní škole. Do výsledného návrhu jsou zapracovány připomínky z prezentací i z předcházejících verzí návrhu.

Součástí revitalizace má být také obnova předzahrádek bytových domů po obvodu náměstí. Lidé mohou své připomínky posílat do 11. srpna, a to prostřednictvím webové aplikace www.chaplinovo.cz. Na těchto stránkách se zájemci mohou podrobně seznámit s celým projektem. "Vycházíme z toho, že předzahrádky jsou vnímány jako součást domů, v podstatě jako ´soukromý prostor´ – proto je chceme řešit v úzké spolupráci s jejich obyvateli. Chceme k úpravě přistupovat s respektem k současnému stavu, s respektem k Vašim požadavkům a do jisté míry individuálně, i když samozřejmě musí být zachován určitý jednotící styl celého území Naopak nechceme dělat něco, co nebudete chtít nebo s čím byste nebyli spokojeni," uvádí web projektu.