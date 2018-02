KRÁTCE: Místo skládky ve Velké Chuchli vyrostou stromy

Téměř 20 tisíc stromů a 20 tisíc keřů plánují Lesy hlavního města vysadit během tří let na bývalé skládce ve Velké Chuchli. V areálu tak vyroste javor babyka, dub letní, jasan ztepilý, borovice lesní, habr obecný či jeřáb břek.

Z keřů se na území objeví například hlohy, brsleny, lísky či zimolezy. Kromě nové zeleně čekají areál i terénní úpravy. Lesníci také budou odstraňovat nežádoucí dřeviny. Cílem prací je vytvořit z území o rozloze 15 hektarů, které dlouhá léta sloužilo jako skládka tuhých komunálních odpadů, oblíbené místo Pražanů určené pro rekreaci.

