Objekt pankrácké tržnice u obchodního centra Arkády v Praze 4 se po rekonstrukci promění ve velkoprodejnu Globusu. Řetězec tady chce představit svůj nový koncept prodeje s kavárnou a restaurací.

„Na rohu ulic Na Pankráci a Hvězdova je málo využívaný parčík a jeho doplnění o nové mlatové cestičky, lavičky s wi-fi připojením, pítko a místo na grilování umožní příjemně strávit třeba letní odpoledne,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Strana zelených). Parčík má po dohodě se čtvrtou městskou částí projít revitalizací.

V Praze 5 bude bruslení zdarma až do půli března

Veřejné kluziště v Praze 5 bude otevřeno až do 17. března. Zájemci si mohou přijít zdarma zabruslit každý den od 10.00 do 21.00 hodin. K dispozici je půjčovna bruslí za poplatek 50 korun pro děti a 100 korun pro dospělé. Kluziště na rohu náměstí 14. října a Preslovy ulice otevřelo v prosinci.

Panorama Prahy v galerii

Panoramatický snímek Prahy vyfocený ze Staroměstské věže je k vidění v galerii Mánes. Byl složen z osmi tisíc pořízených fotografií a vytištěn ve velikosti 3 metry na výšku a 60 metrů na délku. Díky speciální konstrukci tvoří kruh o průměru 16 m. Panorama zachycené Jeffrey Martinem je volně dostupné i online na gigapanorama.cz.

Jazykové kurzy pro seniory zdarma

Sedmá městská část pokračuje v prvním pololetí roku 2019 v jazykovém vzdělávání pro seniory. Lekce angličtiny a němčiny jsou pro lidi od 65 let, kteří mají trvalé bydliště v sedmém obvodě. Bezplatné vzdělávání bude probíhat v centru Přístav 7 v Jankovcově ulici. Zájemci se mohou registrovat v pátek 18. ledna od 8.30 do 12.30. Počet míst je omezený.