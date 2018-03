KRÁTCE: Metropole posiluje letištní autobusovou linku 119

Do květin paní nebo začínající floristku z částečnou praxí na údržbu květin, obchodu a dohled. Na brigádu nebo HPP. Zavedené květinářství v ulici Československého exilu v Praze 4- Modřanech. Prac. doba: dlouhý-krátký týden Po-Pá 7-19, So-Ne 7-18. Plat 15.000 Kč čistého.

Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) Supervisor Kvality. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 60000 kč, mzda max. 75000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Adresa: Pikrtova č.p. 1737/1a, Nusle.140 00 Praha 4, Kontakt: Jangavadze Nino, e-mail: njangavadze@csc.com, Souhrn: , Odpovědnost zahrnuje poskytovat podporu funkcionálním specialistům, včetně eskalace na žádosti vedoucího. Podporovat a monitorovat postupy koordinaci a správu konkrétního projektu., Vyvíjení, monitorování plus správa vzdělávacích programů pro zajištění kvality a kontroly kvality., - Vedoucí auditor na podporu programu interního auditu., - Odborný subjekt (SME) pro vývoj procesů, zlepšování procesů a projekty zlepšování služeb., - Monitorované zabezpečení kvality pro zkušební peer review a testování integrace systému., , Požadované : Znalost anglického na úrovni C1 podmínkou, 6 nebo více let zkušeností v oblasti zajištění kvality. 2 nebo více let zkušeností s vedenim teamu.Zkušenosti s fungováním principů řízení kvality, kontroly kvality, statistické analýzy, ISO a šesti sigma, , , , Výhody:5 dní dovolené navíc, kafetérie, občerstvení na pracovišti, stravenky, vzdělávání. Pracoviště: Csc computer sciences s.r.o.sídlo, Pikrtova, č.p. 1737, 140 00 Praha 4. Informace: Nino Jangavadze, .