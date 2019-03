Mezi dvěma desítkami podniků budou v Manifestu nadále působit osvědčená jména jako Matteo de Carli či Poké Haus. Přibude k nim šéfkuchař Levitate Christian Duy Chu, bar Le Valmont nebo Vinohradský pivovar. V premiérové půlroční sezoně navštívilo Manifesto 650 tisíc lidí.

Studenti protestují proti změnám klimatu

Studenti středních škol vyzývají politiky, aby věnovali pozornost změnám klimatu. Dnes se proto připojí k celosvětové iniciativě s názvem Fridays For Future a místo sezení ve školních lavicích vyjdou do ulic. Chtějí přimět politiky snížit emise a vnímat klimatickou změnu jako skutečnou krizi. Středoškoláci vydali také prohlášení, které podepsalo už více než 4000 z nich. Čeští studenti se inspirovali aktivitou šestnáctileté švédské studentky Grety Thunberg, která na protest proto neřešení změn klimatu přestala každý pátek chodit do školy.