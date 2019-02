Praha - Obyvatelé a návštěvníci metropole musí zítra počítat s dopravními komplikacemi. Od 15 hodin až do půlnoci totiž bude probíhat uzavírka Mánesova mostu. Důvodem je filmové natáčení. Tramvajová linka číslo 18 bude v úseku zastávek Staroměstská a Malostranská odkloněna přes stanici Právnická fakulta.

Mánesův most. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Holakovský Milan

Uzavírka nijak nezasáhne chodce, kteří budou moci most i nadále přecházet. Řidiči a řidičky musí počítat s objízdnou trasou, která povede mezi Klárovem a náměstím Jana Palacha přes nábřeží Edvarda Beneše, Čechův most a ulici 17. listopadu. V ulicích 17. listopadu, Na Rejdišti a na Dvořákově nábřeží bude parkovat filmová technika.

Semafor se vypne kvůli plynulé dopravěV rámci zlepšování dopravní prostupnosti sedmé městské části bude v nejbližších dnech zkušebně přerušena světelná signalizace na jednom z přechodů na Ortenově náměstí. Po dobu měsíce dubna budou vypnuty semafory na málo využívaném přechodu na rohu Ortenova náměstí a ulice Komunardů. Během této doby bude radnice společně s městskou policií situaci sledovat a také sbírat podněty a připomínky zdejších občanů. Teprve po zkušebním provozu bez semaforu bude rozhodnuto, zda se signalizace obnoví či nikoli.

Policisté na trojce odhalili automatyKriminalisté z třetího policejního obvodu oddělení hospodářské kriminality zajistili v Praze 3 další nelegální hernu. Vznikla ve stejném prostoru, kde policisté už loni v říjnu zajistili nelegálně provozované automaty. Na základě povolení k domovní prohlídce bylo tentokrát zjištěno celkem 16 výherních automatů, které policie zabavila.

Zájem o noclehárny byl v zimě velkýV pátek ukončila zimní pomoc bezdomovcům, když uzavřela své noclehárny. I přes letošní mírnou zimu byl o ně velký zájem. Oproti předchozímu roku byly otevřeny jen dvě v Michli a na Vackově. Podle statistiky Centra sociálních služeb Praha poskytly do února téměř 14 tisíc noclehů.

Drahaňské údolí čekají změnyNávštěvníky Drahaňského údolí trápí už dlouhou dobu horší schůdnost místní přírody. Během příštích týdnů by tak měly proběhnout některé změny ke zlepšení situace. Dojde ke zpevnění břehů potoka a odstranění deponovaných skruží, nahromaděných větví a dalších předmětů. „Osobně musím velmi kvitovat spolupráci s hl. m. Prahou v této oblasti. Jde o hezký příklad toho, že mohou být podobné podněty občanů včas a efektivně řešeny," uvedl k tomu předseda komise pro životní prostředí Prahy 8 Vít Céza.

Na Buďánkách začíná oprava mlékárnyRadnice páté městské části vybrala dodavatele rekonstrukce objektu bývalé mlékárny v léta chátrající a památkově chráněné osadě Buďánka. Práce začnou v nejbližších dnech a budou dokončeny za čtvrt roku. Po opravě budovy zde sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka otevře infocentrum, které bude sloužit jako místo pro setkávání. V následujících letech by měla postupně pokračovat i záchrana dalších objektů osady.

Výstava bojuje proti rakoviněBěhem dubna bude v radniční galerii na Praze 3 umístěna výstava s titulem Výstava, co pomáhá. Uspořádala ji organizace Gaudia proti rakovině a k vidění jsou díla předních výtvarníků české umělecké scény Luďka Tichého, Borise Jirků nebo Jaroslava Valečky. Obrazy či fotografie byly spolku darovány s cílem podpořit službu poskytování duševní podpory onkologicky či jinak závažně nemocným pacientům a jejich blízkým. „Výstava má mimo jiné za cíl upozornit návštěvníky na to, že v případě vážného onemocnění, může i duševní zdraví sehrát zásadní roli v léčebném procesu a to se netýká pouze nemocného samotného, ale také jeho příbuzných a blízkých," upřesnila Michaela Linhartová z organizace Gaudia proti rakovině.

Dobrá zpráva pro PražanyPražští záchranáři pomohli vzácnému bobrovi. V pátek ho po středeční záchraně vypustili zpátky do přírody. Mladý bobr zapadl do betonové nádrže nedaleko dostihového závodiště ve Velké Chuchli. Několik hodin zde bezradně plaval a nemohl se dostat ven. Nakonec ho vysvobodili pracovníci pražské zvířecí záchranky společně s přivolanými hasiči. Bobr naštěstí nebyl zraněný. Více se dočtěte ZDE.

Číslo dne: 50Padesát milionů korun. Takový je prozatím účet za přípravy nového územního plánu hlavního města, takzvaného metropolitního plánu. Během zastupitelstva to uvedl Petr Hlaváček, ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje, jež má návrh na starosti. Více se dočtete ZDE.