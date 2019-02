Praha /FOTOGALERIE/ - Cech lakýrníků, malířů a tapetářů působí v Praze už od roku 1348. Jeho zástupci společně s představiteli odborného školství v pondělí navštívili primátorku Adrianu Krnáčovou. Při každoročním setkání se mluvilo nejen o budoucím směřování tradičních řemesel.

Žižkovský vysílač bude mimo provozTisíce domácností si ve středu 2. března mezi šestou hodinou ranní a třetí odpolední zapnou televizi marně. Vysílání přeruší pravidelná údržba žižkovského vysílače. Možností, jak v té době získat signál, je přeladění na vysílač Cukrák. To samé bude mezi půlnocí a pátou hodinou ranní platit pro všechny, kteří z vysílače na Žižkově přijímají radiové vlny. Určit, kolika lidí přesně se odstávka dotkne, podle vyjádření Českých radiokomunikací nelze. Poslední odstávka kvůli údržbě proběhla na vysílači loni v březnu. Více se dočtete ZDE.

V ulicích se budou hrát šachyV rámci uvedení dvou veřejných šachových stolků do provozu se v pondělí 21. března od 16 hodin uskuteční první šachový turnaj pod záštitou sedmé městské části v Praze. Hráči poměří síly na Řezáčově náměstí na Letné a v parčíku v Tusarově ulici v Holešovicích. Velké finále mezi vítězem z Letné a z Holešovic pak zakončí program v 17.30 hodin. V dalších dnech už budou šachové stolky plně k dispozici veřejnosti.

Ďábličtí podebatují o nové podobě parkuObyvatelé Ďáblic se dočkají nového parku na náměstí. O jeho finální podobě si mohou přijít promluvit s vedením městské části. Beseda se uskuteční ve středu 2. března od 18.30 hodin v sále Obecního domu v Praze. „Na besedě bude představen návrh budoucí podoby parku a občanům bude dána možnost se k tomuto návrhu vyjádřit a vznést své připomínky a náměty," uvedli zástupci radnice na webových stránkách Ďáblic.

Začala revitalizace Parku Pod lávkouObyvatelé deváté městské části v Praze se mohou těšit na příjemnější prostředí kolem ulice Ocelářská. V minulých dnech zde začala revitalizace Parku Pod lávkou. Opravy zahájili dělníci minulý týden oplocením okraje parku. Vedení radnice proto žádá chodce i řidiče, kteří se kolem vysočanského parku budou pohybovat, aby dbali zvýšené opatrnosti. Revitalizace parku by podle plánu městské části měla probíhat zhruba osm měsíců, což je do konce října.

Stodůlecké bruslení brzy skončíKvůli poměrně vysoké teplotě vzduchu brzy skončí bruslařská sezona na Školním zimním stadionu Bronzová ve Stodůlkách. Konec sezony je naplánovaný na neděli 13. března. Veřejné bruslení bude v neděli jako obvykle od 9 do 19 hodin s půlhodinovými technologickými přestávkami na úpravu ledu ve 12 a v 15.30 hodin. Příští rok by měla bruslařská sezona na stadionu na Praze 13 začít nejspíš začátkem listopadu.

Údržba hřišť vyjde na 650 tisíc korunNa území patnácté městské části v Praze je 33 dětských hřišť a 6 oddechových míst. Aby sloužila svému účelu, je třeba o ně pečovat. Proto hledá vedení Prahy 15 firmu, která by měla na starost jejich roční údržbu. Roční údržba dětských hřišť a odpočinkových míst by měla vyjít podle vedení radnice na zhruba 650 tisíc korun bez DPH. Radnice plánuje oslovit tři firmy, mezi kterými vybere správce.

Knihovna láká na bohatý programRadotínská knihovna se zapojila do celorepublikové akce Březen - měsíc čtenářů. Připravena je například beseda s novinářkou a spisovatelkou Blankou Kovaříkovou, která je autorkou řady knih z historie a života českých herců. Zájemci se mohou také účastnit přednášky o fungování paměti s trenérkou Hanou Habartovou. Nebude chybět ani knižní bazar a literární kvíz o knižní ceny. Měsíční program vyvrcholí Nocí s Andersenem, tato akce pro děti bude letos věnovaná Janu Karafiátovi a Miloši Macourkovi.

Začíná rekonstrukce mostu v RadotíněŘidiči a řidičky projíždějící Radotínem musí ode dneška počítat s dopravním omezením na mostě u cementárny Radotín. Most je součástí komunikace Na Cikánce a projde celkovou rekonstrukcí. Ta potrvá dva měsíce, ode dneška až do konce května. Most zůstane během rekonstrukce částečně průjezdný. Uzavírka komunikace bude probíhat vždy na polovině vozovky. Oprava mostní konstrukce byla v Radotíně zahájena v loňském roce, kdy došlo k sanaci opěr a pilířů. V rámci letošních oprav dojde k výměně izolace, opravě říms či instalaci nového zábradlí. Zásahu se dočká i vozovka, která získá nový povrch.

V Dolních Chabrech kvete křivatecJedna z mála lokalit, kde se v Praze můžete kochat pohledem na rozkvetlý křivatec český pavý jsou Dolní Chabry. Podle místních letos tento unikát rostlinné říše vykvetl neobvykle brzy.

Dobrá zpráva pro LetňanskéTeplá voda v rozvodech zasažených bakterií legionella je podle vyjádření pražské hygienické stanice opět v pořádku. Vzorky vody, které v ulicích Chlebovická, Tupolevova, Příborská, Dobratická a Bukovecká hygienici odebrali v polovině února, bakterii neobsahují. Potvrdily laboratorní testy. V minulých dnech zde také skončila desinfekce Pražské teplárenské. Obyvatelé zasažených domů tak mohou vodu používat opět bez omezení, čili i na oplachování obličeje.

Číslo dne: 80Nákladové nádraží Žižkov v úterý 1. března slaví 80 let od začátku provozu v roce 1936. Areál, o jehož budoucnosti se vedou dlouhé diskuse, patří mezi unikátní architektonické prvky města. Nádraží sloužilo hlavně k zásobování města potravinami a uhlím. Běžný provoz tam byl ukončen před čtrnácti lety v roce 2002.