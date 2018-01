KRÁTCE: Legendární klub Radost FX nekončí. Musí se ale ztišit

Klub Radost FX v Bělehradské ulici dostal v loňském roce výpověď z nájmu. Praha 2, která objekt vlastní, tak rozhodla kvůli opakovanému porušování nočního klidu a překračování povoleného počtu osob v podniku.

Klub Radost FX. Ilustrační foto. Foto: Web klubu

Provozovatel dostal roční výpovědní lhůtu, v jejímž rámci se díky personálním i technickým opatřením podařilo situaci zlepšit. Vedení městské části nyní vzalo výpověď zpět. Klub ale musí dodržovat přísnější podmínky.

Dětské hřiště v Kinského zahradě se uzavřelo

Dětské hřiště Nad Vodopádem v zahradě Kinských prochází opravou. Platí tak do něj zákaz vstupu. Znovu se malým návštěvníkům otevře v neděli 21. ledna. V rámci prací se vymění dosluhující dřevěné kůly v okolí nástupních a dojezdových ploch skluzavek. Zájemci můžou v době uzavírky využít některé z dalších hřišť na Petříně. Lesy hlavního města, které hřiště provozují, prosí návštěvníky, aby respektovali zákaz. Zejména je třeba nevstupovat do míst, kde se pohybuje těžká technika. Rekonstruovat se bude v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Zaskočí favoritky? Na palubovku USK přijíždí neporazitelný KurskBasketbalistky USK Praha dnes od 19 hodin přivítají na své palubovce dosud nejtěžší soupeřky v aktuálním ročníku Evropské ligy. Přijede totiž ruský Kursk, obhájce titulu a jasně vedoucí celek skupiny A. Pražanky by v případě vítězství udělaly veledůležitý krok k jistotě postupu do čtvrtfinále, budou to mít ale extrémně obtížné. Vždyť Kursk v Evropské lize neprohrál už od března 2016 (celkem 28 zápasů v řadě) a v listopadu doma přehrál USK jasně 109:88. Favorit spoléhá jak na výborné Američanky, tak třeba na Srbku Sonju Petrovičovou, ještě nedávno oporu Pražanek.