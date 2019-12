Hasiči mohou trénovat s novou figurínou

Moderní výcvikovou figurínu, na níž se mohou naučit stabilizaci, fixaci a transport zraněné osoby, získají pražští hasiči. Několika desetitisíci korunami na ni přispěla radnice Prahy 4. Figuríny se využívají v situacích, kdy nelze spolupracovat s dobrovolníky. Jsou voděodolné a vydrží teplotu do sta stupňů.

Jednička pronajme Loretánskou zahradu

Úřad první městské části hledá nájemce Loretánské zahrady, který by v ní pořádal pro děti příměstské tábory. Jednomu uchazeči ji pronajme nejvýše na 30 dní v roce. Zájemci se mohou hlásit do 26. prosince.

Pošta ve Voskovcově na konci roku zavře

Z provozních důvodů bude od 23. prosince do 1. ledna uzavřena pobočka České pošty ve Voskovcově ulici. Po tuto dobu se mohou lidé obracet na pobočku na Tilleho náměstí, která je otevřena v pracovní dny od 8 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 13.