KRÁTCE: Kde skončí Epopej?

Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR) přišel s novým návrhem kam umístit Muchovu Slovanskou epopej. Podle aktuální studie se nejvhodnější místo pro cennou sbírku nachází na Těšnově proti kinu Atlas. Tam jde dnes o nevyužívaný pás zeleně. Podle IPR je tento úzký podlouhlý prostor vhodnější než původně navrhované varianty.

S umístěním nesouhlasí radnice hlavního města ani Praha 8, které mají dotčené pozemky ve správě. Výstavní síň by nejraději viděly na druhé straně magistrály, místo neutěšeného těšnovského parku. Galerie hlavního města Prahy, která Epopej spravuje, nechce v tuto chvíli návrh IPR komentovat.

Hlavní nádraží bude vonět Budovou hlavního nádraží se rozvoní libé vůně. Správa železniční a dopravní cesty, která má budovu na starosti, plánuje přidávat do vzducho-techniky aroma. Chce tak zpříjemnit cestujícím čekání na spoje a omezit nelibý zápach, který doprovází lidi bez domova. Nádraží se rozvoní nejpozději do měsíce.

Strážníci odhalili pět řidičů pod vlivem drogPočet řidičů pod vlivem drog za poslední dny stoupl. Od minulého pátku až do začátku tohoto týdne se strážníkům podařilo odhalit postupně pět případů. Testy u všech řidičů skončily pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Tři případy se dokonce podařilo vyřešit stejné hlídce strážníků z Prahy 15, a to dvakrát v Hornoměcholupské ulici. Třetí případ odhalili na Veronském náměstí. Čtvrtého muže strážníci zadrželi na Praze 12 ve Vazově ulici. Poslední hříšník se pak v pondělí proháněl v Libušské ulici také na Praze 12. Muž na sebe upozornil nebezpečným manévrem, když při prudkém odbočení vjel do protisměru. Případy se nyní zabývá Policie ČR.