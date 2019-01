Za nové varhany pro svatovítskou katedrálu se postavila církev i samospráva. Společný dopis podepsal pražský arcibiskup, metropolita a primas český Dominik Duka a předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl. Putovat bude ke starostům z celé republiky. Dopis vyzývá k přispění symbolickou jednou korunou za každého obyvatele měst a obcí.

Varhany v katedrále sv. Víta. | Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Na pořízení varhan už přispělo hlavní město Praha, a to částkou milion korun. Cílem dopisu je přimět obyvatele k semknutí a podpoře národního kulturního symbolu. Základy katedrály položil Karel IV., dostavena byla v roce 1929, doposud jí však schází varhany.

Rozloučení s knihkupectvímPro generace milovníků dobrého čtení, studentů Filozofické fakulty nebo jen lidí, kteří se cítí příjemně v prostorách, které mají rádi, to určitě není dobrá zpráva. „Jak jistě víte, Knihkupectví Fišer na adrese Kaprova 10 k Štědrému dni oficiálně končí. Přijďte s námi zavzpomínat, pohovořit a rozloučit se ve středu 21. 12. Mezi potvrzenými hosty jsou naši významní návštěvníci a přátelé Martin C. Putna a Petr Borkovec," píše se na facebookovém profilu knihkupectví. Reakce na oznámení jsou stručné a výstižné. „Nemám slov," píše Kristýna Petrovicová. „Bude smutno," reaguje přispěvatel Tomáš Kaplan Fojtík. Zdroj: Facebook

Obyvatelé vytvořili pocitovou mapuLidé z Prahy 12 pomocí špendlíků určovali, jak se na určitých místech městské části cítí. Z dat pak vznikla unikátní pocitová mapa. Nejvíce jim vadil výskyt lidí bez přístřeší, požívajících návykové látky a s nimi spojený nepořádek. Negativně hodnotili i některé developerské projekty či chybějící parkovací místa. Nejlépe se naopak cítí na cyklostezce a za odpočinkem se vydávají do Modřanské rokle. Sofijské náměstí obyvatelé označovali za obludné, nicméně je zároveň nejčastějším místem, kde se setkávají.

Kam za kulturou

Pohádkové motivyGalerie Smečky přichystala na tyto dny vánočně laděnou výstavu. Jmenuje se Pohádky a ve výstavní síni bude k navštívení až do 28. ledna. Přehlídka s podtitulem Motivy českého symbolismu a secese se soustředí na dílo několika českých umělců, kteří ve svém díle výrazněji reflektovali mýty a pohádkové příběhy. Výstava je jedinečným průřezem různých výtvarných přístupů k danému tématu. V galerii jsou k vidění díla Jana Preislera nebo Jaroslava Panušky.

Apocalyptica přidává matinéO koncerty finské kapely Apocalyptica v rámci evropského turné k oslavě dvaceti let od vydání přelomového alba Plays Metallica By Four Cellos je velký zájem. Na všechna tři plánovaná vystoupení v České republice se již vyprodaly vstupenky. Apocalyptica chce ale vyjít svým fanouškům vstříc, a tak 12. února od 14 hodin přidá ještě jeden, trochu netradiční koncert nedělní rockové matiné určené pro rodiče s dětmi.

Ivana Chýlková v bistruKrátce před Vánocemi uvede pražské MeetFactory další premiéru sezony. Hra nazvaná V oku smyčky, která se částečně opírá o text Jeana Améryho Vztáhnout na sebe ruku, zde bude poprvé k vidění v sobotu 17. prosince. V hlavní roli se představí Ivana Chýlková, která v dramatu hraje neasijskou majitelku asijského bistra. Režisérkou představení je Halka Třešňáková, kte-rá se v loňském roce spolupodílela na vzniku projektu O něco větší než Romeo. Příběh hry V oku smyčky se točí kolem sebevražd.

