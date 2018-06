KRÁTCE: Hlavní město má novou rozhlednu

Kultura a sport - Specialisté pro styk s veřejností Specialista/-ka 25 000 Kč

Specialisté pro styk s veřejností Specialista/-ka klientského oddělení. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Veleslavínská č.p. 1/30, Veleslavín, 162 00 Praha 6, kontakt: Ťuláková Petra Mgr., tel.: 608477967, e-mail: hr@canadian.cz, Co Vás čeká? , - osobní kontakt s klientem a být mu nápomocen při řešení jeho požadavků (práce na recepci), - objednávání klientů k našim lékařům, rezervace termínů vyšetření, telefonický či e-mailový kontakt s klienty (klientská linka - back office), - komunikace s klienty v anglickém jazyce na denní bázi, - administrativa spojená s chodem klientského oddělení , - aktivní spolupráce s ostatními týmy společnosti , - zadávání údajů do interního systému, vystavování účtů klientům, , Co byste měl/a umět?, - znalost anglického jazyka na úrovní pokročilý v písemném i mluveném projevu, - proklientský přístup, komunikativnost, asertivita , - pozitivně orientovaná osobnost , - schopnost naučit se pracovat s novými PC systémy , - schopnost komplexně řešit problémy , - dobrá uživatelská znalost MS Office, - ochota učit se a rozvíjet se , - vzdělání zdravotnického směru výhodou, , Co Vám můžeme nabídnout?, - samostatnou, zajímavou a různorodou práci v atraktivním prostředí , - možnost profesního růstu v rámci týmu i společnosti, - čtvrtletní motivační složka mzdy, - práci v dynamicky se rozvíjející společnosti , - příjemné pracovní prostředí a profesionální menší kolektiv. Pracoviště: Canadian medical care, česká republika spol. s.r.o., Veleslavínská, č.p. 1, 162 00 Praha 616. Informace: Petra Ťuláková, +420 608 477 967.