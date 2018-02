KRÁTCE: Hlávkův most. Pomůže mu investice města?

Technická správa komunikací připravuje opravu třicítky mostů a lávek ve velmi špatném stavu.

Hlávkův most. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Město vyčlenilo bezmála čtvrt miliardy korun na opravy osmi staveb, u kterých už existují projekty. Menší přemostění mají být opravená do dvou let. U těch největších, jako jsou Libeňský nebo Palackého most, je nutné počítat s delší dobou.

Praha 11 dostane půjčku od města na rozšíření školyMěstská část Praha 11 získá z rozpočtu města dalších 103 milionů korun. Bezúročnou půjčku využije na nezbytné rozšíření kapacity Základní školy Květnového vítězství. Dostavba tak poskytne dostatečný prostor dalším 600 dětem, přitom současná kapacita je 500 žáků. Rozšíření se dočkají šatnové prostory, zvýší se také počet kabinetů pro pedagogické pracovníky. V rámci chystaných prací dojde i na přemístění dvou kmenových učeben z mateřské školy do hlavní budovy. Odhad nákladů činí 110 milionů. Půjčku bude Praha 11 splácet v deseti ročních splátkách.

Odpůrci Babiše se v neděli sejdou na VáclavákuPři příležitosti 70. výročí komunistického puče v Československu se v centru metropole uskuteční demonstrace Za svobodu, demokracii a svobodné podnikání. Zástupci občanských iniciativ a podnikatelských asociací se sejdou ve 13 hodin u koně na Václavském náměstí. Varovat chtějí před před ohrožením demokracie v Česku, a to kvůli vládě jedné strany bez důvěry a bez kontroly, v čele s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem. Na akci bude natáčet Helena Třeštíková pokračování časosběrného dokumentu Mallory.

Filmbrunch v Bio OkoUžijte si kombinaci čerstvého nedělního menu a nových filmů. Od 10 hodin se promítá snímek The Florida Project, od 12.15 hodin pak uvidíte film Pračlověk, který vás zavede do doby kamenné. K zakousnutí se budou servírovat sladké i slané dobroty. Je možné dát si jídlo bez filmu a film bez jídla.

Místo konání: Bio Oko (Františka Křížka 460/15, Praha 7). Kdy: 25. 2., od 10 hodin.

Mene TekelMezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa začne už tuto sobotu. Od 10 hodin se u Pomníku obětem komunismu na úpatí Petřína odehraje pietní akt k uctění památky obětí totalit. Návštěvníci si v rámci festivalu připomenou historické mezníky nejen naší země, ale i dalších evropských států s přesahem do částí světa, kde jsou ještě dodnes porušována základní lidská práva.

Místo konání: Více míst konání. Kdy: 24. 2. - 4. 3.