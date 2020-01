Staropramen zvýšil tržby

Konsolidované tržby skupiny Pivovary Staropramen, pivní dvojky českého trhu, předloni vzrostly o 250 milionů korun na devět miliard Kč. Kvůli účetní operaci se však skupina dostala do třímiliardové ztráty. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny. Společnost například provozuje smíchovský Staropramen a ostravský pivovar Ostravar. Skupina je od roku 2012 součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors.

Na Smíchově se srazily tramvaje

Dvě tramvaje se včera odpoledne srazily na Smíchově a nehoda zastavila dopravu od Anděla směrem do Motola. Omezení trvalo zhruba hodinu a týkalo se linek 9, 10, 15 a 16. Na trase mezi Andělem směrem do Motola byla zavedena náhradní autobusová doprava. Tramvaje pak byly odkloněny do stanice Nádraží Smíchov. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.