Pražské posádce velí nový velitel

Posádkové velitelství Praha má nového velitele, plukovníka Radka Šíbu. Za své priority označil lidské zdroje, komunikaci vně i uvnitř útvaru a příkladnou reprezentaci Armády České republiky na veřejnosti. Prapor mu na slavnostním nástupu 6. ledna předal první zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík Jaromír Zůna. Mezi hosty nechyběli zástupci ministerstva obrany či radní Prahy 6.

Tunely budou kvůli údržbě v noci uzavřeny

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly budou zcela uzavřeny Brusnický a Dejvický tunel od čtvrtka 9. ledna od 23.00 do pátku 10. ledna do 5.00. Objížďka je vedena ulicemi Patočkova a Milady Horákové. Dále bude probíhat úplná noční uzávěra tunelu Mrázovka od soboty 11. ledna od 23.00 do neděle 12. ledna do 5.00.