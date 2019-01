Praha - Plánovaná expozice v Čapkově vile, která bude instalována po rekonstrukci objektu, ukáže slavného spisovatele z různých stránek. Koncepci výstavy schválila rada desáté městské části, která budovu vlastní. Výstava bude rozdělena na celkem osm tematických okruhů.

Čapkova vila. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Jejím cílem bude představit návštěvníkům Čapka jako spisovatele, novináře, autora knih pro děti, divadelníka, přítele prezidenta T. G. Masaryka a takzvaného pátečníka, fotografa, zahradníka, ale také jako bratra malíře Josefa Čapka. „Naším cílem je oslovit všechny věkové kategorie a zájmové skupiny veřejnosti, včetně té odborné," uvedl k tomu radní desítky Bohumil Zoufalík.

Otevřená data jsou občanům k dispoziciMěstská část Praha 5 zveřejnila svou první datovou sadu v rámci Otevřených dat, tedy snadno dostupných informací a údajů. Jde o výpis z knihy doručených faktur za rok 2015. Ten je nyní k dispozici v lokálním katalogu spravovaném magistrátem a v národním katalogu Otevřených dat (NKOD). Aktualizován bude jednou ročně. Kromě Otevřených dat městská část na svých webových stránkách zprovoznila před pár měsíci také takzvaný rozklikávací rozpočet.

Dotace podpoří akce pro senioryŠestá městská část v Praze vyhlásila dotační programy, které mají podpořit sportovní a volnočasové akce a aktivity pro seniory a občany se zdravotním postižením. Pro dotační program Sport a volný čas na Šestce je k dispozici celková částka 2 miliony korun. Z dotace bude možné čerpat náklady na realizaci sportovních a volnočasových akcí konaných pro širokou veřejnost Prahy 6 od 1. května až do konce letošního roku. V rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce je pak k dispozici suma 300 tisíc korun. Smyslem tohoto programu je rozšířit nabídku sportovních aktivit pro seniory a občany se zdravotním postižením a přispět k jejich snazšímu začleňování do společnosti.

Scorpions zahráli v Praze své hityNěmecká kapela Scorpions slaví 50 let své existence. V sobotu zavítala do zaplněné O2 areny v Praze, kam dorazilo 15 tisíc lidí. Těm skupina zahrála své známé písně jako Wind of Change či Rock You Like a Hurricane. Ze zakládající sestavy kapely se v Praze představil pouze kytarista Rudolf Schenker. Více se dočtete ZDE.

Odborník pohovoří o veverkáchV Hostivařském ekologickém centru Toulcův dvůr se v pondělí 29. února od 17.30 hodin koná akce pro veřejnost s titulem Veverky a jak je neznáme. O roztomilém zvířátku pohovoří lektor Petr Soukup ze specializované záchranné stanice Pinky, kterou od roku 2008 rok co rok projde kolem stovky nalezených veverčat z celé republiky, z nichž většina se úspěšně vrátí do přírody. Odborník účastníkům odpoví například na otázky, co veverku ohrožuje, proč patří mezi zvláště chráněné živočichy či jak se zachovat, když člověk najde opuštěné veverčí mládě. Vstupné je pro dospělé čtyřicet korun, pro děti dvacet.

O křeslo Masaryka byl v aukci zájemKřeslo z prezidentské pracovny Tomáše Garrigua Masaryka na Pražském hradě bylo vydraženo za 1,1 milionu korun. Vyvolávací cena starožitnosti byla 150 tisíc korun. V sále a po telefonu se o něj ucházelo až 11 zájemců. Nový majitel křesla zatím zůstává utajen. Více se dočtete ZDE.

Sníh může potrápit řidiče i chodceNespoléhejte, že je jaro za dveřmi. Tak lze shrnout varování, s nímž se v neděli obrátili na řidiče i chodce meteorologové. Předpovídají, že Prahu i střední může v pondělí 29. února zasáhnout déšť, po poledni postupně přecházející ve sněžení, na něž bude třeba reagovat vhodným obutím. Pro řidiče aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na vytvoření souvislé sněhové pokrývky znamená nejen pamatovat na zimní výbavu, ale také při svých cestách počítat s časovou rezervou; na silnicích hrozí kalamitní situace. Výstraha meteorologů by měla platit nejen v pondělí odpoledne, ale i v noci na úterý. Více se dočtete ZDE.

Posilnění Buldoci vyhráli tři zápasySquashová extraliga mužů pokračovala dalšími zápasy. Hrálo se 11., 12. a 13. kolo a tři výhry (Viktoria Brno Sportprofit 4:0, Hradec Králové 3:1, Corkers Ostrava 2:1) vybojovali členové pražských Buldoků, za které nastoupila opravdu hvězdná sestava - aktuální mistr světa Gregory Gaultier z Francie, Jan Koukal a tenista Lukáš Dlouhý.

Třetí jarní kolo uzavře derbyProgram třetího jarního kola 1. fotbalové ligy ještě není kompletní, zbývá dohrát jediné utkání, v němž Dukla na Julisce přivítá Spartu. Zápas se posunul až na pondělí 29. února díky účasti týmu z Letné v Evropské lize. Dukla když hraje na Spartě, tak pravidelně dostává příděly, ale ve svém domácím prostředí ji umí potrápit. A i porazit, jako se to svěřencům trenéra Luboše Kozla podařilo v minulé sezoně. Zápas na Julisce začne v 18 hodin, jako hlavní rozhodčí jej řídí Tomáš Kocourek.

Dobrá zpráva pro pražská divadlaPražská divadla mohou slavit úspěch. Ve výroční anketě portálu i-divadlo.cz za rok 2015 zaznamenalo největší úspěch pražské Divadlo v Dlouhé, které zvítězilo ve dvou kategoriích. Úspěch slavilo za nejlepší inscenaci, kterou se stala Lidská tragikomedie režisérky Hany Burešové. Mužskou hereckou kategorii ovládl Jan Vondráček z téhož divadla. Mezi ženami uspěla Simona Babčáková z Dejvického divadla.

Číslo dne: 1275Rušný vstup do víkendu měli v metropoli policisté z tísňové linky 158. Během pátku a soboty přijali 1 275 telefonátů. Napilno pak měli i jejich kolegové přímo v pražských ulicích. Ti zadrželi celkem 52 předpokládaných pachatelů různé trestné činnosti a lidí podezřelých z přestupkového jednání.