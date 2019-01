Praha - Jako oslavu svátku zamilovaných, či spíše lásky k běhu bude sobotní druhý ročník Valentýnského běhu, který se chystá v pražském Running Mallu. Vloni se Stromovkou prohnalo skoro pět set běžců. Registrace jsou stále otevřené a zdarma. Zájemci mohou přispět dobrovolným startovným, které směřuje na konto Klubu nemocných cystickou fibrózou Slané děti.

„Přijít můžete v páru nebo single. Nezadaní mohou využít naši běžeckou seznamku Spoluběžci, tudíž ani oni ve finále nemusí být ve Stromovce sami," uvedl jeden z pořadatelů Václav Skřivánek. Brány závodu se otevřou už v devět hodin, samotný běh začne přesně v 11 hodin dopoledne. Okruh Stromovkou bude dlouhý pět kilometrů.

Radnice se chystá na neziskovkyNabídku těsnější spolupráce se státními i nestátními neziskovými organizacemi připravuje žižkovská radnice. Prvním krokem bude vytvoření katalogu neziskových organizací, který bude distribuován do úřadů, škol a školských zařízení, firem i při různých akcích. Radní pro spolkovou činnost a neziskové organizace Jaroslava Suková připravuje vydání katalogu neziskových organizací, které působí na území třetí městské části. Zařazení do přehledu bude pro organizace dobrovolné, ale povinné pro neziskové organizace.

Fotky z války lze zapůjčit na výstavuRadnice Prahy 8 žádá občany svého obvodu, kteří mají k dispozici historické dokumenty a předměty vztahující se ke druhé světové válce, že je mohou zapůjčit na výstavu. Jde například o dokumenty jako dopisy, pohlednice, fotografie, výstřižky z novin a další. Z historických předmětů jsou pro libeňskou radnici zajímavé především deníky, uniformy, odznaky, medaile a podobné vzpomínkové předměty. Relikvie budou umístěny v uzamykatelných vitrínách. Výstava se uskuteční v prostorách libeňské radnice v průběhu května. Historické předměty k prezentaci je třeba zapůjčit nejpozději do 10. dubna.

Děti chodí do lidovky už sedmdesát letZákladní umělecká škola Adolfa Voborského oslaví v letošním roce 70 let své existence. Na začátku působilo v Modřanech několik učitelů, kteří soukromě dávali hodiny ve svých bytech. Aktuálně je kapacita pro třináct set žáků zcela naplněna a škola disponuje třemi detašovanými pracovišti. Děti si mohou vybírat z hudebních, tanečních, výtvarných i literárně-dramatických oborů, které vyučuje pětašedesát pedagogů.

Nový cirkus navštíví již podruhé divadlaOd neděle až do příští soboty se v hlavním městě uskuteční druhý ročník festivalu nového cirkusu Cirkopolis. Program bude zaměřen hlavně na francouzskou tvorbu. Akce se uskuteční v Paláci Akropolis a v divadle Ponec. Jedním z hlavních lákadel festivalu je 16. až 18. února v divadle Ponec projekt Oktobre, který kombinuje prvky nové magie s akrobacií.

Dobrá zpráva pro milovníky zvířatDruhý víkend v únoru představí Zoo Praha svůj nový pavilon s tajemnými velemloky, největšími obojživelníky světa. Expozice je poctou Karlu Čapkovi a jeho knize. Mimo velemloků čínských mohou návštěvníci spatřit i další mimořádně zajímavé živočichy, například chřestýšovce mangšanského a želvu dlaždicovitou. V každou celou hodinu si kurátoři připravili komentované setkání a v pavilonu čeká celodenní informační služba.

Opencard zatím žijeMěstský soud nařídil společnosti eMoneyServices, aby poskytovala podporu kartám Opencard. Jde o dočasné nařízení, jež platí po trvání soudu mezi Prahou a společností o poskytování podpory a vzniklých dluzích. „Musí zajistit servisní služby, tedy podporu k zakoupeným počítačovým programům," uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Před 70 lety dopadly na Prahu bombyHlavní město pocítilo sílu spojeneckých bomb. Spojenci si před 70 lety spletli „stověžatou" Prahu s německými Drážďany. Nálet tenkrát kromě poškození Emauzského kláštera usmrtil okolo sedmi set lidí a těžce zranil dalších 1184 osob. Pár minut trvající bombardování zničilo na padesát domů a mnoho budov těžce poškodil. Lidé tehdy neměli s bombardováním žádnou zkušenost a mnoho z nich proto houkání sirén ignorovalo.

Kočičí mňoukání naplní celý hotelMňoukání a prskání se bude o víkendu ozývat v Hotelu Diplomat. Zde totiž probíhá výstava koček. Kromě možnosti si prohlédnout plemena koček z celého světa se tam uskuteční každý den i vybrání nejkrásnější kočky. V rámci akce probíhají také přednášky zaměřené na chovatelská a veterinární témata. Během výstavy je možnost si odnést kočky, jež budou nabízet útulky.

Prahou projede nadměrný nákladZ neděle na pondělí bude částí Prahy projíždět souprava s nadměrným nákladem. Plánovaný čas průjezdu je kolem půlnoci. Náklad pojede Prahou 20, odkud bude pokračovat po R10. Souprava bude řádně označena a bude mít vlastní doprovodná auta se zapnutými výstražnými světly. Doprovázet jej bude i dopravní policie.

Začnou trhy u řekyNejenom na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale i na náplavce zahájí v sobotu spolek Archetyp farmářské trhy. Obchodníci tu nabídnou pečivo, sirupy, med i koření. Trhy na náplavce jsou otevřené každou sobotu od osmi do čtrnácti hodin, na náměstí Jiřího z Poděbrad potom ve středy, čtvrtky, pátky a soboty.

Číslo dne: 26914. února slaví svátek Valentýn. Je to jméno latinského původu a znamená zdravý nebo silný. Patronem tohoto jména je biskup a mučedník Valentin z Terni, který byl podle legendy 14. února 269 sťat za to, že proti vůli císaře tajně oddával milence.