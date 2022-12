Ovce, kozy či kůň bez jezdce, ba ani prase nebo osel, s nimiž už se strážníci při odchytu setkali, sice Pražany při náhodném setkání překvapí, ale zpravidla nevyděsí. U plazů to leckdy bývá jiné. Zájemcům Raniak ukázal třeba krajtu královskou, která vyvolala pořádný rozruch v listopadu 2020: nejprve v hotelu v Praze 3, kde vyděsila hosta natolik, že přijela také záchranná služba, i když když k úrazu nepřišel, a následně vzbudila i pozornost mediální.

Vše odstartoval křik čerstvě ubytovaného návštěvníka ze zahraničí, který se posadil na záchod – a vzápětí se podíval pod sebe do místy. Zespodu se totiž ozvalo šplouchnutí, aniž… – nu, dotyčný prostě věděl, že k tomu, aby se pod ním hladina rozčeřila, ještě není důvod. Co spatřil, ho šokovalo: v míse byl stočený obstojně velký had. Krajka královská, určili posléze odchytáři.

Ajta krajta! V záchodové míse v hotelu v Praze 3 na hosta čekal škrtič

Had uprchlý chovateli, který se najde v záchodové míse, není něco zase až neobvyklého, jak by laik předpokládal. Pokud se dostane mimo dohled chovatele, nepotřebuje potravu, bez níž vydrží i šest měsíců, ale jde za vodou. Jako „studánku“ často najde právě záchodovou mísu. Z té se snadno vydá odpadovým otvorem dále – a kde vyleze, je věc náhody: kanalizačním potrubím může zavítat do záchodu v jiném podlaží stejného domu, ale i jinam. S vodou byl spojený i zážitek starší ženy, která se v koupelně sprchovala a po paměti sáhla na držadlo sprchy, jež se začalo hýbat. Obtočil se totiž kolem něj had…

Jednoduché vysvětlení však nebylo možné nabídnout v případě, kdy žena po delším naléhání přesvědčila manžela, aby se podíval na digestoř nad sporákem: nefunguje podle představ a určitě musí být rozbitá, protože občas divně syčí. Když muž zařízení rozebral, objevil metr a půl dlouhého hada. „Jak se tam dostal, není jasné,“ konstatoval Raniak. S tím, že šlo o užovku královskou původem z Vietnamu, které se k nám prý ani příliš nedovážejí.

Pozoruhodná setkání lidí s exoty se však neodehrávají jen pod střechou. Raniak připomněl třeba případ, kdy volala žena z Prahy 8, že jde po přechodu – a proti ní kráčí chameleon. „Šel předpisově, po pravé straně,“ poznamenal.

Podělil se i o příběh z dušičkového období, v němž klíčovou roli sehrála žena, jež se vydala na hřbitov upravit hrob zesnulého manžela. Když odcházela, u zdi našla nehybného varana stepního. V chladném počasí zvíře nebylo aktivní a nebránilo se, když s ním začala manipulovat. Žena totiž původně odchytovou službu nevolala, ale rozhodla se udělat dobrý skutek. Poměrně rozměrného tvora vměstnala do „tašky od Vietnamců“, dopravila ho domů – a aby se mu udělalo líp, napustila do vany vlažnou vodu.

Ztuhlý varan se skutečně rozehřál a začal se dobývat z vany ven, přičemž sházel police v koupelně. Teprve pak došlo na přivolání odchytové služby. Naopak hned volal volal odborníky muž, který se u Zbraslavi vypravil do lesa na borůvky – a když rozhrnul borůvčí, koukal na něj leguán. Jakkoli to neznělo zrovna pravděpodobně, opravdu tam byl. A prý nádherný.

Občas vyvolají rozruch také počiny lidí, kteří se svého chovu zbaví podivným způsobem. Na jaře roku 2014 našel náhodný svědek dva sklípkany v Jinonicích – pavouky vyhozené i s terárii mezi odpadky v kontejneru. Jako asi nejpozoruhodnější zásah si vedoucí útulku Steinbauer vybavuje hlášení lodníků o výskytu mrtvého a už notně páchnoucího malého žraloka ve vltavské Čertovce na podzim 2009.

Původní odhad zněl, že se vyhozením ostrouna do Vltavy nejspíš tým některé rybí restaurace nebo možná výletní lodi zbavil závadné, byť nákladné suroviny, původně určené po kuchyňskou úpravu. Protože se však v těle žraloka našly hadr i polystyren, spíš se jednalo o následek nepodařeného pokusu o preparování, kdy vycpávaná ryba zasmrádla.

Veterinární technik Raniak potvrzuje, že odchytová služba městské policie někdy dostává těžko uvěřitelná upozornění. „Naučili jsem jim věřit,“ poznamenal, že kolem chovu u nás exotických zvířat se může přihodit skutečně ledacos – včetně setkání, která se v domácích podmínkách jeví notně bizarně. Ne vždy tedy platí, že se lidé mohli zmýlit a že strach má velké oči. Raniak nicméně uklidňuje: plazi většinou nejsou agresivní: nebývají to tvorové útoční, ale spíš plaší. Jeho samotného ještě nekousl žádný. Když krvácel při ošetřování zvířat, většinou to bylo po útoku koček.