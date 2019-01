KLADNO, PRAHA - Nájezdy zlodějů do opuštěných kladenských hutí Poldi jsou běžným jevem. „Bylo jen otázkou času, než se něco podobného stane,“ sdělila Deníku obyvatelka Kladna Petra Syrová.

Nedávné zřícení haly v Kladně, kterou někteří místní obyvatelé protiprávně rozebírali, si vyžádalo dvě oběti. | Foto: Klatka Grzegorz

Útoky zlodějů potvrzují i policisté. Do areálu totiž hlídky vyjíždějí velmi často. Naposledy to bylo jen pár hodin před sobotní tragédií. „27. července 2007 večer jsme z haly museli vykázat dvacet dva lidí. Byla mezi nimi i jedna z obětí ranního zřícení střechy,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Jaroslav Rosenkranc.

Problém s krádežemi kovů ovšem netrápí jen Kladno. Například v Praze loni ukradli zloději celkem 671 mříží ze silničních vpustí a 285 poklopů od kanálů. Ty končí s největší pravděpodobností ve sběrnách. „Dovezte to sem, nebudeme o tom nikde moc mluvit, jo,“ odpověděl nedávno na fingovanou nabídku Deníku na rozřezané kanálové mříže provozovatel malé sběrny kovošrotu v Hostivaři. Většina sběren se však dušuje, že nic takového by nevykoupily.

„Máme školené výkupčí, že nic, co by mohlo být ukradeno, nemají brát,“ sdělil ředitel společnosti Sběrné suroviny Jiří Postl. Zároveň však připustil, že nikde se nedá vyloučit osobní selhání, kdy se přímo výkupčí dohodne s někým, kdo donese podezřelý materiál. Podle primátora Kladna Dana Jiránka by se intenzita krádeží snížila ve chvíli, kdyby sběrny surovin přestaly vykupovat evidentně kradené kovy.

Stačilo by prý prosadit, aby nejenom sběrny, ale třeba i bazary nebo zastavárny nemohly vyplácet peníze na ruku, ale musely je posílat na účet nebo poštou. „Pak člověk, který ten večer potřebuje peníze na alkohol nebo drogu, krást nebude, protože peníze nedostane hned, ale za 14 dnů,“ vysvětluje Jiránek svou představu. Navíc by takové platby byly adresné a nebyl by problém dohledat, kdo daný materiál nebo konkrétní věc dovezl.