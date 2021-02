Když starosta osmé městské části na konci letošního ledna zjistil, že sedmdesát let sloužící koupaliště chce stát prodat ve veřejné dražbě, začal okamžitě konat a obrátil se dopisem na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s žádostí o pozastavení přípravy prodeje koupaliště.

Praha 8 zároveň prostřednictvím Komise pro územní rozvoj schválila zachování areálu, tak jak je dnes. „Chceme, aby toto území umožňovalo využití jen jako koupaliště, abychom měli garanci, že zde nedojde k žádné zástavbě,“ vysvětlil předseda komise Radomír Nepil (ANO).

Do věci se vložil i radní Tomáš Slabihoudek, který má v Praze 8 na starosti majetek a vyzval vedení hlavního města, aby také požádalo stát o vyjmutí koupaliště Stírka z chystaného prodeje. „Směna pozemků se státem je ideálním řešením pro to, by koupaliště Stírka zůstalo zachováno pro širokou veřejnost. Děkuji kolegovi Chabrovi za zařazení těchto pozemků do připravovaných pozemkových směn se státem,“ informoval poté, co bylo jeho žádosti vyhověno.

Vše je na dobré cestě

Po výzvě pražského magistrátu nakonec Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zřejmě pozemky s koupalištěm zařadí do plánovaných směn majetku mezi Prahou a státem. Na úřadu by už měla ležet žádost o pozastavení přípravy veřejné soutěže. Původně chtěl stát nabídnout areál za vyvolávací cenu 31,4 milionu korun. V dalším kroku by se mělo koupaliště dostat na soupis majetku určeného k některé ze směn s hlavním městem za jiné pozemky.

Tento postup směn pozemků je vhodnou cestou, jak vypořádat vlastnictví pozemků na území Prahy. V loňském roce takto Praha získala do majetku areál tenisových kurtů na Letné a státu za něj nabídla adekvátní pozemky v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Byla by škoda, kdyby tradiční koupaliště přestalo sloužit veřejnosti. Praha má dostatek nevyužitých pozemků, které může se státem směnit, a věřím, že se dohodneme,“ říká radní pro oblast správy majetku Prahy Jan Chabr.