Koupaliště Petynka bude mít krytý bazén a surfovou vlnu. Do dvou let

Areál koupaliště Petynka se rozšíří o nový krytý bazén. Praha 6 plánuje, že příští rok rozšíří celý areál, kde by vznikly dva bazény a více míst pro parkování. Odhadovaná cena stavby se pohybuje kolem 200 milionů a do roku 2020 by měl být areál přístupný po celý rok.

Cílem přístavby je navázání na současný areál a změna prostředí před koupalištěm. Vznikne zde jak relaxační zóna, dětský bazén, surfový bazén tak i restaurace. Bude i rozšířeno parkoviště. ČTĚTE TAKÉ: Praha 6 v soutěži vybrala vítězný vzhled koupaliště Petynka Hotovo do roku 2020 V areálu by také vznikl 25metrový bazén a saunový svět. Měla by tu být i umělá surfová vlna, která bude součástí multifunkčního bazénu, který bude dopoledne sloužit pro výuku plavání mateřských škol. Plánuje se, že na konci roku 2020 by nový areál mohli navštívit první návštěvníci. Projekt připravuje hradecký ateliér A11 na základě vítězného architektonického návrhu od Qarta architekti. Praha 6 vybrala vítězný návrh na podobu areálu koupaliště už loni. Cena stavby je asi 200 milionů. ČTĚTE TAKÉ: Praha 6 schválila přestavbu koupaliště Petynka

