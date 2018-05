Koupaliště Lhotka se proměnilo v biotop. Otevře na začátku prázdnin

Napuštěný bazén, zabydlené vodní rostliny, šatny, nově položený trávník, ale i bagry a všudypřítomné stavební práce. Tak vypadá biotopové koupaliště na Lhotce měsíc před tím, než se jeho brány otevřou veřejnosti. Při vstupu do polyfunkčního areálu hned zaujmou tři nádrže.

Ta největší z nich je krásně čistý bazén, kde se budou moci už začátkem prázdnin Pražané zchladit. Druhé dvě nádrže slouží jako přirozené čistírny vody. Biotopové koupaliště totiž využívá pro čištění pouze rostliny, řasy a filtry.

Bonusy i omezení

Samotné koupání bude mít kvůli využívání biotopu jistá pravidla. Aby se stihla voda sama vyčistit, bude počet lidí omezen. Zpočátku se počítá s maximálně 600 návštěvníky. Pokud se lidé naučí vodu zbytečně neznečišťovat, zvýší se jejich počet na 1000.

Lidé by se například měli před každým koupáním umýt, aby ze sebe smyli opalovací krém. Protože jde o přírodní koupaliště, návštěvníci budou moci při své relaxaci a vodních hrátkách potkat i pár kachen, žab a sem tam malou rybku.

Nezbytnou součástí jsou i nově zbudované šatny, sprchy a zázemí koupaliště. V druhé etapě rekonstrukce, která má skončit příští rok v březnu, přibudou i hřiště na beachvolejbal a další sportovní aktivity.

Areál se tak bude využívat i mimo hlavní koupací sezonu od března do října. Samozřejmostí je občerstvení a do budoucna se zvažuje i dětské hřiště a kavárna.

Dlouholetý projekt

Koupaliště Lhotka bylo za minulého režimu a krátce po sametové revoluci velice oblíbené a hojně vyhledávané. Pak ale areál koupil soukromý vlastník a nechal ho zpustnout.

Za obnovou a zachováním původního účelu koupaliště stojí předchozí starosta Prahy 4 Pavel Caldr. Ten pro městskou část zajistil odkup pozemků od soukromého podnikatele a předložil prvotní návrh, jak koupaliště opět uvést do provozu.

Současný starosta Petr Štěpánek v práci svého předchůdce pokračuje. „Celková investice do koupaliště je 87,5 milionu korun, vyčíslil starosta Prahy 4 Petr Štěpánek, který zároveň slibuje celodenní vstupné kolem 100 korun. Na uvedení koupaliště do provozu se podíleli i místní nadšenci, kteří zorganizovali petici za jeho obnovu. Aby měla městská část přímou kontrolu, dala koupaliště do správy své akciové společnosti 4-majetková.

Samočistící systém

Většina finančních prostředků byla vynaložena na systém přírodního čištění vody, který se skládá ze dvou nádrží a samotného bazénu. „První čistící nádrž funguje jako meandr, kterým protéká voda. Speciálně nasazené vodní rostliny dokáží vodu očistit od všech nepříznivých složek. Z meandrové nádrže se voda dostává do leknínového jezírka. To vytvoří nejen krásné zákoutí, ale bude také sloužit k další očistě. Odtud už voda putuje do samotného bazénu,“ vysvětluje sofistikovaný systém Pavel Caldr.

„Na rozdíl třeba od Podolských bazénů, které jsou výslovně sportovním zařízením, bude koupaliště Lhotka přírodní a návštěvníci by se měli cítit spíše jako u rybníka. Díky biotopovému čištění však bude kvalita vody na vysoké úrovni,“ doplňuje Štěpánek. Celodenní relaxace „u rybníka“ pak bude stát kolem 100,- korun pro dospělou osobu a počítá se se slevami pro děti a seniory.