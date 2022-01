V jednacím sále pražského magistrátu bylo na čtvrtečním zasedání zastupitelů pořádně dusno. Kvůli zavřenému koupališti a podivné privatizaci pozemků u Evropské ulice se politici neváhali pouštět do osobních útoků. Hádkami dokázali zaplnit téměř celé dopoledne.

Kauzu rozvířil dopis majitele rekreačního areálu Džbán, firmy Molepo. Ta začátkem ledna poslala na magistrát list s oznámením, že letos neotevře, pokud město nezmění územní plán, aby mohla na svých pozemcích stavět bytové domy. Ty měly stát pár metrů od břehu nádrže Džbán u Evropské ulice, k čemuž by bylo zapotřebí vykácení nedalekého lesíka.

Mezitím podepsalo petici za záchranu koupaliště a vystavení stopky developerské zástavbě přes pět tisíc lidí. Ze zákona se jí tak musejí zastupitelé zabývat.

Člen petičního výboru Nechte Šárku dýchat a zastupitel Prahy 6 Petr Palacký (Zelení) připomněl, že areál s budovou Cube koupila v roce 2012 v podezřelé aukci Molepo od Pražských kanalizací a vodních toků, státního podniku v likvidaci, za cenu 150 korun za metr čtvereční. „Tato dražba byla podivná, přihlásil se jen jediný účastník. Nebyla o ní zpravena politická reprezentace,“ řekl Palacký.

Ve firmě, jejíž holding se skrývá za akciovou společností registrovanou na Maltě, totiž figurují dva členové ODS. Jedním z akcionářů je Vladimír Schmalz, dříve šéf fúzí a akvizicí ČEZ, který v roce 2012, kdy Molepo areál v privatizaci získalo, předsedal výboru pro územní rozvoj pražského zastupitelstva. Schmalz nyní v podzimních komunálních volbách kandiduje za ODS.

Ve čtvrtek zastupitelé za Prahu sobě a Piráty označili kroky firmy za politické vydírání, přidali se k nim i někteří z roztříštěné TOP 09.

Lídr Prahy sobě Jan Čižinský v diskusi ostře obvinil ze zodpovědnosti za stav koupaliště také Zdeňka Zajíčka, předsedu klubu zastupitelů ODS. Ten totiž v inkriminované době v roce 2012 pracoval jako náměstek ministerstva financí a privatizaci měl podle Čižinského na starost.

„Areál Džbán je jedno z nejcennějších přírodních územích v Praze a jeho zástavba je nepřípustná. Praha tomuto vydírání neustoupí a udělá vše pro to, aby koupaliště zůstalo otevřené. Neměli bychom to odkládat, dopis firmy Molepo je jasným vydíráním,“ řekl Čižinský.

Zajíček se svým oponentům tvrdě postavil. „Budu velmi rád, pokud se dozvím jaká je souvislost se mnou a Molepo. Obzvlášť pokud naznačují, že jde o vydírání. Rád si vyslechnu, jestli se podle trestního zákoníku jedná o vydírání, zákoník ale zná i pomluvu,“ reagoval Zajíček. „Je to zcela jasný politický útok a pranýř. Nevím, jakou pozici a v jakém okamžiku jsem zastával na ministerstvu financí. Udělal jsem mnoho rozhodnutí a jsem připraven se postavit k zodpovědnosti,“ bránil se Zajíček.

Příslušné odbory města s firmou Molepo v minulosti několikrát jednaly. „Město se před třemi lety snažilo zjistit vůli společnosti Molepo pozemky prodat. Bohužel se vyslovila, že nemá zájem. Je to nátlaková hra. Je chybou tehdejšího vedení Prahy, že nebylo více aktivní ve snaze areál získat,“ uvedl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Předsedkyně kontrolního výboru Alexandra Udženija (ODS) navrhla, aby se peticí nejdříve zabýval její výbor. „Chci, abychom to projednávali řádně. Je to velmi nestandardní. Chci, aby všichni ti, kteří byli zmiňováni, se do té doby mohli obhájit,“ přála si Udženija.

„Není to projednávání petice, ale reakce na dopis a výzvu firmy Molepo. Není důvod to odkládat,“ apeloval předkladatel usnesení Martin Benda (Praha sobě).

Usnesení, které Benda předložil, konstatuje, že postup firmy Molepo nese znaky politického vydírání. Vyzývá zastupitelský klub ODS, aby navrhl odvolání svého zástupce Vladimíra Schmalze z výboru pro infrastrukturu a životní prostředí a komise pro udržitelnou energii a klima, jichž je členem. Usnesení vyzývá i zastupitele Zdeňka Zajíčka, aby ve smyslu slibu zastupitele pomohl s jednáním s firmou Molepo a město získalo pozemky zpět za cenu podle znaleckého postupu.

Ze 65 členů zastupitelstva pro návrh hlasovalo 32, dalších 17 se jich zdrželo a zbytek byl proti. Jednání bylo odloženo.