Oznámení zavřít koupaliště uprostřed zimy vzbudilo řadu pochybností. Molepo tvrdí, že areál je pro veřejnost nebezpečný a vyžaduje investici sto milionů korun.

„Taková investice se nám však nyní jeví jako nenávratná. Především z toho důvodu, že naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,“ přiznal své plány provozovatel koupaliště, který je zároveň developerem.

Areál okolo nádrže včetně části pozemků podél Evropské třídy a administrativní budovu Cube koupila firma Molepo, jejíž holding se skrývá za akciovou společností registrovanou na Maltě, v roce 2012 ve veřejné dražbě od Pražských kanalizací a vodních toků, státního podniku v likvidaci, za cenu 150 korun za metr čtvereční.

Developer po léta žádá o změnu územního plánu. Výměnou za to nabízel hlavnímu městu prodej pozemků přímo u Džbánu, koupaliště by tak přešlo do vlastnictví města.

Magistrát si na možnost odkupu nechal dokonce provést analýzu cen. Jak vysvětlil předseda magistrátního výboru pro správu majetku Viktor Mahrik (Piráti), Molepo chtělo převést dva pozemky vedené jako lesní porost na stavební.

Domy místo lesa?

„A pokud jim to umožníme, zbylé pozemky kolem Džbánu by prodali městu. V analýze ale nevycházely žádné základní předpoklady, hodnota pozemků, které by se změnily na stavební, by pak byla mnohonásobně vyšší, museli by nám následně stovky milionů doplácet, což není reálné,“ popsal Mahrik.

Podle informací Pražského deníku ještě v roce 2013 developer plánovat stavět více než třípatrové budovy, dokonce i v místech, kde se nachází travnatá pláž.„Neumím si představit, že by se les vykácel a místo něj by se postavily domy. Je to svým způsobem vydírací strategie,“ řekl Mahrik. Ujistil ale, že město je ochotné bavit se o odkupu areálu.

Podmínka investora

Vedení Prahy 6 si přeje areál pro návštěvníky zachovat. Uzavření je podle radnice rozhodnutím jeho vlastníka a provozovatele. „Je pro nás zarážející, že se společnost Molepo upnula na veřejné komentáře namířené vůči Praze 6 namísto toho, aby se postarala o objekty v areálu koupaliště, které chátrají. A je s podivem, že investor podmiňuje otevření areálu změnou územního plánu,“ řekl mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Kauza má však politické pozadí, které může v letošním roce ovlivnit podzimní komunální volby. Ve firmě Molepo figuruje Vladimír Schmalz (ODS) jako jeden ze čtyř akcionářů Molepo Holding Ltd. Ten v roce 2012 předsedal magistrátnímu výboru územního rozvoje. Někdejší šéf fúzí a akvizic společnosti ČEZ vlastní největší soukromou vzdělávací skupinu Edua Group a dnes je jeho plánem opět se vrátit do politiky – prostřednictvím kandidátky ODS do zastupitelstva hlavního města v letošních komunálních volbách.

Politická kampaň

„To je absurdní rétorika a faktický nesmysl. Molepo nikoho nevydírá, a akcionáři už vůbec ne. Osobní urážky, dehonestace a útok na soukromý majetek mne v dnešní době nepřekvapují. Piráti a jiní neokomunisté si jen chtějí na celé věci udělat politickou kampaň a lživou argumentací zakrýt fakt, že hlavní město i samospráva městské části neudělaly pro revitalizaci území či rekonstrukci Džbánu vůbec nic,a navíc přestaly se společností Molepo o budoucí podobě jednat. Bez vysvětlení. Bez důvodu,“ uvedl Schmalz pro Pražský deník.