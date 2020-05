Nejeden návštěvník si zřejmě letos na koupališti vzpomene na nejznámější větu Vančurova Rozmarného léta. Dezinfekci, rozestupům a rouškám se totiž lidé nevyhnou ani zde. Nos a ústa si smí odkrýt jen na dece, při plavání a ve sprše. Ani tato omezení však provozovatele neodradila od otevření hned v prvním možném termínu.

Ten nastal v pondělí, kdy začal fungovat například radotínský biotop. „Hlavní omezení pro provoz ze strany ministerstva zdravotnictví je maximální počet 300 osob v areálu,“ uvedli provozovatelé koupaliště. Kapacita je přitom až 700 lidí.

Sezonu oficiálně zahájila také Hostivařská přehrada, přestože kvůli počasí zůstaly pokladny zavřené. „Platí pro nás v zásadě stejné podmínky jako pro restaurace. Dezinfekce u vchodu a na toaletách, pravidelně dezinfikujeme povrchy a personál nosí roušky,“ vyjmenoval ředitel areálu Tomáš Bergmann. Návštěvníci Hostivařské přehrady mohou letos prvně využít dětský koutek s hlídáním zdarma. Areál připravuje i sportovní a kulturní program na celé léto.

Koronavirové desatero

Kvůli delší rekonstrukci uvítá koupaliště Petynka první návštěvníky až v červenci. „Rádi bychom vytvořili desatero chování návštěvníků na koupališti, kterým se budou všichni řídit a kontroly budou provádět všichni zaměstnanci koupaliště,“ řekl Deníku vedoucí areálu Ondřej Renský.

V radotínském biotopu se vrací k oblíbeným pondělním snídaním a grilování ryb. Letos poprvé spustí letní kino. Do předprodeje jde na každý film přesně 300 vstupenek. Promítání zahájí dnes, stylově filmem o Aquamanovi. Na další týdny je na programu třeba snímek Tenkrát v Hollywoodu nebo Občanský průkaz.

Letní kino fungovalo několik let i ve Žlutých lázních. Jak to bude letos, zatím provozovatelé nerozhodli. „Na kulturních akcích v tuto chvíli pracujeme, zvažujeme všechny možnosti zatím nevíme, zda bude v provozu kino, ale plánujeme menší koncerty na travnaté pláži,“ zmínila mluvčí lázní Hana Tietze. Potvrzená jsou zatím dvě vystoupení: 4. června zahraje Michal Prokop & Framus Five, 17. června kapela Buty.

Hygienici minulý týden začali s kontrolou vody v rybnících a nádržích. Koupání doporučili na Šeberáku a v Motole, na Džbánu byla voda zakalená. Právě v čerstvě napuštěném Šeberáku si mohou Pražané zaplavat po dvouleté pauze.