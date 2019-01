PRAHA - Tříměsíční Albion, druhý z kosovských novorozenců, byl 4. srpna 2007 operován ve Fakultní nemocnici Motol. Operace trvala více jak šest hodin a obešla se bez komplikací.

Albion po náročné operaci srdce. | Foto: Ivan Babej

Novorozenec je nyní na pooperečním pokoji spolu se svou matkou. "Specialisté dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol po šestihodinové náročné operaci vrozenou vadu anatomicky zkorigovali, Původně jsme chtěli tříměsíčního Albiona operovat až v úterý 7. srpna, ale včera se jeho stav zhoršil natolik, že musel být operován již dnes ráno," sdělila mluvčí nemocnice Eva Jurinová.Druhý z kosovských novorozenců Edonisjiž operaci podstoupil několik hodin po příletu. Obanovorozenci přiletěli do Čech před čtrnácti dny vojenským speciálem, aby zde podstoupili náročnou operaci srdce v rámci projektu Medevac. Lékaři při příletu dětí uváděli, že pokud vše půjde podle plánu, mohli by se uzdravení chlapci do Kosova vrátit za dva nebo za tři měsíce.