/INFOGRAFIKA/ V pražských Košířích přibývají byty a s nimi lidé. Jenže třeba míst pro školáky je žalostně málo. Městská část Praha 5 již představila dvě varianty, kde by se měl otevřít nový školní areál, a to buď v ulici Nepomucká nebo v ulicích V Cibulkách-Na Výši. Jenže to nastane až ve školním roce 2025/2026.

V době výstavby nové školy kapacitu pro prvňáčky dočasně navýší třídy přímo na cibuleckém kopci v areálu Tellus. Vzniknout by tu měla dočasná ZŠ Naskové. Radnice to nyní oznámila na svých webových stránkách. Životní styl českých dětí: lepší, než si myslíme Přečíst článek › Z demografických studií a prognóz školství, které si městská část nechala vypracovat, vyplynuly tři problémy v Košířích, které je třeba řešit. K naplnění školních lavic spádovými dětmi by tu došlo už v roce 2022, jednu z mateřských škol čeká demolice a pro některé děti zde chybí i tělocvična. Řešení se našlo Dočasné umístění ZŠ Naskové.Zdroj: MČ Praha 5Podle starostky Renáty Zajíčkové (ODS) se řešení radnici podařilo najít a ve spolupráci s investorem YIT jedná o konkrétní podobě. „Hledali jsme takový prostor v lokalitě Cibulek, do kterého by bylo možné dočasně přesunout děti z MŠ Naskové během její rekonstrukce, a zároveň umístit nové třídy pro prvňáčky, než se v Košířích postaví nová škola. Kromě samotné lokality pro nás bylo stěžejní, aby nový prostor měl i tělocvičnu, která tolik chybí nedaleké škole v Beníškové, a kterou by děti mohly využívat. Všechny tyto možnosti nabízí areál Tellus v ulici Naskové,“ řekla Zajíčková. Spor o platy a kvalifikaci potápí učitelskou novelu Přečíst článek › Společnost YIT, které areál Tellus patří, žádosti vedení městské části o prostor vyhověla a vstoupila do jednání s jejími představiteli. „Jsme připraveni radnici poskytnout celé první nadzemní podlaží, tedy prostor o rozloze 1200 metrů čtverečních. Zároveň v případě dohody uzpůsobíme patro tak, aby vyhovovalo všem předpisům, a kromě samotných tříd tu vzniklo i potřebné zázemí pro učitele, tělocvična, toalety a výdejna obědů,“ uvedl generální ředitel společnosti YIT Stavo Marek Lokaj. „Pozemek, na němž stojí areál Tellus, je určen pro budoucí bytovou výstavbu a komerční prostory pro obchody a služby. S tímto cílem jsme jej také koupili.“ dodal. Připojí se i děti ze školky Od září 2022 tak zřejmě bude mít základní škola Nepomucká dočasně nové detašované pracoviště (ZŠ Naskové) v areálu Tellus na kopci Cibulka. Vzniknout by tu mělo 5 tříd s veškerým zázemím. Novinky na Žižkově. Klub dostal licenci a mění majitele Přečíst článek › „Pokud k dohodě s investorem dojde, v srpnu bychom měli mít připravený návrh dohody o budoucím nájmu a jeho podmínkách, který v září projedná i Rada městské části. Investor nám přislíbil nájem, který stanoví s ohledem na svou sociální odpovědnost vůči lokalitě, a náklady by měly být za režijní cenu,“ řekl místostarosta Tomáš Homola (STAN). Kromě školáků se sem během rekonstrukce umístí i děti z MŠ Naskové, jejíž současná budova pro 50 dětí bude nahrazena novou a moderní školkou pro 140 dětí. „Jde o dlouho hledané a ideální řešení. Pro děti ze školky se prakticky nic nezmění, vstup do nových prostor budou mít jen o pár metrů vedle toho stávajícího,“ prohlásila starostka Renáta Zajíčková.

